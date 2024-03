Magda Gessler regularnie odnajduje się w roli restauratorki. Charyzmatyczna, ale stanowcza gwiazda zyskała popularność głównie dzięki "Kuchennym rewolucjom". Nie da się ukryć, że w show-biznesie odnajduje się jak ryba w wodzie. Co ciekawe, Gessler powodzi się również w życiu prywatnym. Kobieta ma dwójkę dzieci: córkę Larę i syna Tadeusza. W 2020 roku restauratorka została babcią. Jak sama przyznawała wielokrotnie, jest absolutnie zakochana w swoich wnuczętach. Ma ich trójkę: czteroletnią Nenę, dwuletniego Bernarda i kilkumiesięcznego Antoniego. Jak się okazało, to nie jest koniec. Już wkrótce rodzina Gesslerów się powiększy.

Zobacz wideo Marcin Tyszka o przyjaźni z Magdą Gessler. Są ze sobą blisko?

Magda Gessler przekazała radosną nowinę. Jej rodzina się powiększy. "Są przeszczęśliwi"

To już pewna, rodzina Gesslerów doczeka się kolejnego członka. Jak się okazało, żona Tadeusza Mullera, Małgorzata Downar, jest w ciąży. Jak przekazuje informator Plejady, poród jest planowany na nadchodzące wakacje. "W drodze jest kolejne dziecko, urodzi się w sierpniu. Tadeusz i Małgosia są przeszczęśliwi. Magda również. Uważa, że jej syn jest wspaniałym ojcem" - czytamy na portalu Plejada. Jak wiadomo, Magda Gessler niezwykle ceni sobie czas z dziećmi. Nic więc dziwnego, że cieszy się z kolejnego maleństwa w swojej rodzinie. Wielokrotnie powtarzała, że rozpieszcza swoje wnuczęta. - Robimy to, czego nie wolno. Komórka jest zabroniona, a Nena robi ze mną dokładny przegląd zdjęć i dużo pracujemy w social mediach - mówiła jakiś czas temu w "Dzień dobry TVN". Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jaką babcią jest Magda Gessler? Lara zdradziła odpowiedź na to pytanie

Obecnie Magda Gessler jest babcią trojga wnucząt. Jakiś czas temu jej córka zdradziła, jak gwiazda odnajduje się w tej roli. Sama restauratorka uwielbia spędzać czas z dziećmi. - To nie jest babcia w takim sensie klasycznym. To jest pracująca kobieta i ani ja, ani Tadeusz nie wymagamy od niej, żeby ona nagle zaczęła dziergać na drutach i siedzieć w bujanym fotelu, bo ona jest tak fantastyczna i inspirującą babcią właśnie przez to, że taka nie jest - zdradziła Lara w jednym z wywiadów. Spodziewaliście się? ZOBACZ TEŻ: Magda Gessler sprawiła córce wyjątkowy prezent do nowego domu. "Imponujące i wzruszające"