Jest podejrzany o porwanie Madeleine McCann. Jego matka zabrała głos

Sprawa Madeleine McCann wciąż wzbudza ogromne emocje. Dziewczynka zginęła w 2007 roku podczas wakacji z rodziną w Portugalii. Od tamtej pory nie było większych przełomów w śledztwie. Poszukiwania Madeleine nadal trwają. Jednym z głównych podejrzanych był Christian Brueckner. Niedawno mężczyzna stanął przed sądem, gdzie usłyszał kilka poważnych zarzutów. Po jakimś czasie głos zabrała również jego mama. Kobieta twierdzi, że "zniszczył jej życie".

Christian Brueckner był podejrzany o porwanie Madeleine McCann. Jego matka zabrała głos

Christian Brueckner obecnie odsiaduje siedmioletni wyrok za wykorzystanie seniorki w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku. Do więzienia trafił w 2019 roku. Niedawno mężczyzna po raz kolejny stanął przed sądem. 47-latek w lutym 2024 usłyszał zarzut pięciu przestępstw seksualnych, jakich miał dopuścić się w latach 2000-2017 w Portugalii. Proces nadal się toczy. Szczegóły przeczytacie TUTAJ. Istnieje wiele spekulacji na temat jego powiązań ze sprawą Madeleine McCann. Matka gwałciciela nie może pogodzić się z czynami swojego syna. Jak przekazuje zagraniczny portal mirror.co.uk, Brigitte Brueckner twierdzi, że jej życie "od nowa zostało zniszczone". Ostatnio kobieta po raz pierwszy zabrała głos na temat Christiana od 2020 roku. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Nie mam z nim już nic wspólnego. Jeśli chodzi o mnie, pożegnałam się. Auf Wiedersehen! (z niemieckiego - "do widzenia", przyp. red.)

- cytuje słowa matki przestępcy portal Mirror.

W 2023 roku o sprawie Madeleine McCann zrobiło się głośno w Polsce. Wszystko za sprawą Julii Faustyny, która przekonywała, że jest zaginioną dziewczynką. 22-letnia Polka robiła wszystko, aby udowodnić swoją rację. Wykonała nawet testy DNA, które nie pozostawiały wątpliwości i ostatecznie wskazały, że Julia nie jest Madeleine. Po całej aferze, którą stworzyła dziewczyna, postanowiła przeprosić. Wystąpiła w podcaście BBC "Why do you hate me?". Gdyby mogła cofnąć czas, postąpiłaby zupełnie inaczej. - Wiedziałam, że będą ludzie, którzy mi nie uwierzą lub mnie znienawidzą, ale nie spodziewałem się, że dostanę na przykład groźby śmierci. To było coś, czego nie rozumiem. (...) Starałam się być silna, nawet gdy ludzie mówili: "Powinnaś zostać zabita". Nigdy nie chciałam nikogo skrzywdzić (...) - mówiła Julia Faustyna. Szczegóły jej przeprosin znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Detektywi Madeleine McCann otrzymali 100 tys. funtów, aby przyspieszyć poszukiwania. Rodzice nie tracą nadziei

