Karolina Gilon zasłynęła dzięki udziałowi w popularnym programie TVN "Top Model". Od tamtego czasu celebrytka na stałe zagościła w polskim show-biznesie. Obecnie jest prowadzącą jednego z najchętniej oglądanych programów randkowych "Love Island". Jak się niedawno okazało, gospodyni sama odnalazła miłość u boku jednego z uczestników. Choć celebrytka długo ukrywała ten związek przed mediami, to prawda w końcu wyszła na światło dzienne. Od tamtej pory zakochani chętnie dzielą się wspólnym szczęściem w sieci. Zamieścili niepokojące nagranie.

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

Karolina Gilon przeżywa trudne chwile. Zamieściła emocjonalne nagranie

Karolina Gilon prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi 547 tys. użytkowników. Ostatnio celebrytka nieco ich wystraszyła, bowiem obwieściła, że rozstaje się z partnerem. Jeszcze kilka dni temu fani celebrytki mogli oglądać, jak spędza romantyczne chwile u boku ukochanego. Tymczasem okazało się, że na jakiś czas para musiała się ze sobą pożegnać. Mateusz wrócił do kraju ze względu na obowiązki zawodowe. Prowadząca "Love Island" była wyraźnie niepocieszona z tego powodu. - No i niestety, zdążyliśmy na to lotnisko, smuteczek. (...) Nie lubię, jak się tak rozdzielamy, ale cóż, taka praca. Mati musiał wrócić do Polski, do swoich obowiązków. (...) A ja się przywiązuję do ludzi i nie lubię takich rozstań - relacjonowała na InstaStories. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Karolina Gilon ubolewa nad rozłąką z partnerem. Z tym ma problem podczas jego nieobecności

W dalszej części Karolina Gilon wyjawiła, że ma problemy ze snem, gdy partnera nie ma obok. Jak się okazuje, tylko przy nim jest najspokojniejsza. - Spróbuję zasnąć, szczególnie że jakoś tak się źle czuję drugi dzień. Nie wiem, jak to się uda, bo jednak najspokojniejszy sen mam, kiedy Mati jest obok - mówiła. Całe szczęście, jak wynika z dalszej relacji, celebrytka nie rozstała się z partnerem na długo. - Damy radę. Za tydzień muszę na noc polecieć do Polski, także się zobaczymy - zdradziła. Wygląda na to, że tę dwójkę naprawdę połączyło niezwykle silne uczucie. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Karolina Gilon w końcu potwierdziła związek z Mateuszem. To ona zabrała go na pierwszą randkę.

Karolina Gilon z partnerem https://www.instagram.com/karolinagilonofficial/