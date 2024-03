Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w 2005 roku, gdy młoda aktorka z "M jak miłość" została zaproszona do wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami". Jej partnerem tanecznym został właśnie Hakiel. Para jednak poczuła do siebie miętę i szybko stała się nią również w życiu prywatnym. Sielanka trwała - zaręczyny, ślub, dwójka dzieci, willa za kilka milionów, szkoły tańca, płyty DVD do jego nauki i wiele wspólnych projektów.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wydali oświadczenie. Rozstali się po 17 latach

11 marca 2022 roku jednak wszystko się zmieniło. Duet Cichopek i Hakiel wydał za pośrednictwem mediów społecznościowych oświadczenie, z którego wynikało, że po 17 latach związku i 14 małżeństwa - ich drogi się rozchodzą.

Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować

- podpisane Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - afery po związku. Jak teraz wygląda ich życie?

Choć o żadnym kryzysie nie plotkowano, para właśnie tym oświadczeniem dała pretekst do plotek. Przede wszystkim pojawiły się te o zdradzie - która później miała się potwierdzić. A przynajmniej tak twierdził Hakiel w wywiadach, bo tancerz miał w swoim czasie moment, w którym mówił, że nawet wynajmował detektywów i w ten sposób się o tym dowiedział. Cichopek długo milczała, aż zaczęto podejrzewać ją o romans z kolegą z "Pytania na śniadanie" - Maciejem Kurzajewskim. Spekulowano o tym co najmniej pół roku, aż para potwierdziła to... w programie, gdy inni prowadzący łączyli się z nimi podczas podróży w Izraelu.

W międzyczasie Hakiel spotykał się z blondwłosą Dominiką, której nie chciał pokazywać światu, "chroniąc prywatność". Szybko jednak okazało się, że "to nie to". Wkrótce potem spotkał ciemnowłosą piękność, również Dominikę, z którą wytatuował sobie pierwsze litery imion na palcach oraz którą chętnie zabiera na ścianki. Wszystko więc przez te dwa lata się zmieniło, ale i poukładało. Uroczo? Więcej wspólnych zdjęć Hakiela i Cichopek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.