Tomasz Bednarek od 1997 roku występuje w roli Jacka Boreckiego w serialu "Klan". Aktor udzielił niedawno wywiadu dla portalu Plejada, w którym odniósł się do ostatnich doniesień w sprawie braku wypłacalności produkcji TVP dla swoich pracowników. - Od stycznia nic nie dostajemy - wyznała jedna z aktorek na łamach "Faktu". Trudną sytuację potwierdził scenarzysta serialu Paweł Karpiński, a sama Telewizja Polska zapewniła, że pracownicy mogą być spokojni, gdyż zaległe płatności są sukcesywnie realizowane. Bednarek odniósł się do doniesień jak i zarysował, jak według niego wygląda przyszłość słynnego tasiemca Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Klan". Tomasz Bednarek o braku wypłacalności TVP. Problemy finansowe stacji go osobiście nie dotknęły

Tomasz Bednarek przyznał, że problemy z wypłacalnością TVP go nie dotknęły. Zaznaczył jednak, że w ostatnim czasie nie pracował na planie serialu, przez co trudna sytuacja mogła go po prostu ominąć. - Nie jest tajemnicą, że w Telewizji Polskiej był zator finansowy, co dotknęło wiele produkcji, w tym "Klan". Natomiast na razie nie odczułem żadnego problemu z wypłacalnością, więc nie mogę się w tej sprawie wypowiadać, ale będę się jej przyglądał. Słyszałem, że takie problemy rzeczywiście miały miejsce, ale w moim przypadku to może wiązać się z tym, że w poprzednim okresie rozliczeniowym nie miałem ani jednego dnia zdjęciowego - ocenił serialowy Jacek z "Klanu".

Tomasz Bednarek niepokojąco o przyszłości "Klanu". "Wszystko ma swój koniec"

Czy oddech nowej władzy w TVP zmienił nastroje panujące na planie produkcji? Tomasz Bednarek ze spokojem obserwuje to, co się dzieje. Zaznaczył jednak, że "Klan" - tak jak wszystko - kiedyś się skończy. - Przez 27 lat pracy przy serialu przeżyłem już tyle zmian, że obecną sytuację oceniam z dużym spokojem. Przypomnę, że przez te wszystkie lata wiele razy pojawiały się pogłoski o zejściu "Klanu" z anteny, ale na razie się trzymamy. Wiadomo jednak, że w przyrodzie jest tak, że wszystko ma swój koniec - czy "Klan", czy moja rola w tym serialu - powiedział aktor.

Klan - obsada fot. KAPiF.pl