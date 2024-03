Robert De Niro po raz pierwszy pojawił się na ekranie w wieku 19 lat. Zagrał wówczas w farsie Briana De Palmy "Wesele" - filmie, którego premiera miała jednak miejsce sześć lat później (w 1969 roku). W 1973 De Niro rozpoczął owocną współpracę i długoletnią przyjaźń z Martinem Scorsesem. Jednym z najsłynniejszych filmów De Niro jest "Taksówkarz" z 1976 roku, w którym grał z Jodie Foster, z którą podczas Oscarów 2024 wymienił kilka uścisków.

Robert de Niro podczas 96. gali Oscarów. Wymienił czułości z partnerką

Pierwszą żoną Roberta de Niro była aktorka Diahnne Abbott (od 1976 roku do 1988 roku). Następnie poślubił aktorkę Grace Hightower, z którą małżeństwo trwało od 1997 roku do 2018 roku. Zostawił ją dla obecnej partnerki - instruktorki sztuk walki, Tiffany Chen, którą poznał w 2015 roku na planie "Stażysty". Oficjalnie związali się w 2021 roku. W kwietniu 2023 roku para powitała na świecie córkę, której dali na imię Gia Virginia. Robert de Niro zabrał ukochaną na 96. galę Oscarów i ochoczo pozował z nią do zdjęć na czerwonym dywanie. Następnie udali się do wnętrza Dolby Theatre, by zająć swoje miejsca. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy po przywitaniu z Jodie Foster i zajęciu miejsc, de Niro złapał swoją ukochaną za rękę i nie puszczał. Zostało to odebrane jako bardzo uroczy gest z jego strony i dosyć rzadki.

Robert de Niro z dziewiątą nominacją. Nagroda przeszła mu koło nosa

Robert de Niro podczas 96. ceremonii przyznania Oscarów nominowany był w kategorii "aktor drugoplanowy" za rolę w filmie "Czas krwawego księżyca". De Niro wciela się w nim w rolę Williama Hale’a, wątpliwego geniusza politycznego i samozwańczego króla Osagów, odpowiedzialnego za serię brutalnych morderstw w Narodzie Osagów. Hale został uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia i skazany na dożywocie.Była to jego dziewiąta nominacja, co sprawia, że trafił do elitarnego grona 17 aktorów, którzy mają osiem nominacji do Oscara i więcej. Obok niego znajdują się takie nazwiska jak Meryl Streep czy Danzel Washington. Więcej zdjęć Roberta de Niro znajdziecie w naszej galerii na górze strony.