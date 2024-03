Wpadka na Miss Universe. Musiała oddać koronę. "Płakałam całą noc"

Miss Universe to obok Miss World najważniejszy konkurs piękności na świecie. Prestiżowa ranga wydarzenia nie oznacza jednak, że nie ma w nim wpadek. W 2015 roku doszło do głośnego skandalu, w którym ogłoszono nie tę zwyciężczynię, co trzeba. Jako najpiękniejszą kobietą wszechświata najpierw utytułowano Miss Kolumbii, Ariadnę Gutierrez. Piękna Kolumbijka wkroczyła na środek sceny, machała do publiczności i ocierała łzy szczęścia. Wnet dołączył do niej prowadzący imprezę amerykański komik Steve Harvey, który oświadczył: - Muszę przeprosić. Zaszła pomyłka... To Miss Kolumbii została pierwszą wicemiss.

Wpadka na Miss Universe. Miss Kolumbii musiała oddać koronę. "Zaszła pomyłka..."

Słowa prowadzącego na początku zostały uznane za żart, lecz z każdą kolejną sekundą było jednak coraz bardziej jasne, że faktycznie doszło do fatalnej pomyłki. - Miss Universe 2015 została Miss Filipin - mówił zakłopotany prowadzący. Zszokowana Miss Filipin Pia Alonzo Wurtzbach wyszła na scenę i stała obok dziewczyny, która za chwilę musiała oddać jej koronę. - Biorę za to odpowiedzialność, to moja pomyłka. Okropna pomyłka - przekonywał Harvey. - Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu... - skwitowała poszkodowana Miss Kolumbii, który musiała oddać koronę.

Wpadka na Miss Universe. Miss Kolumbii musiała oddać koronę. Nie szczędziła gorzkich słów

Gospodarz imprezy jeszcze tego samego wieczoru opublikował na Twitterze serię wpisów, w których przepraszał widzów i uczestniczki, dodając przy tym, że w związku z sytuacją "czuje się okropnie". Steve Harvey zaprzeczył również, jakoby cała sytuacja była "ustawiona", podkreślając, że nie miałby żadnej korzyści z tworzenia sztucznego zamieszania. Poszkodowana Miss Kolumbii udzieliła później wywiadu dla telewizji Noticias Univision, w którym przyznała, że zdarzenie było dla niej bardzo przykre. - Byłam bardzo smutna, płakałam całą noc. W kilka sekund zniszczyli moje marzenia i wyrzucili je do kosza. Dla nich to nie ma znaczenia, ale ja pracowałam na ten moment przez całe życie - powiedziała Ariadna Guiterrez.

Miss USA i Miss Filipin Screen ABC