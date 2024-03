Na Oscary, a szczególnie oscarową noc czeka rok w rok kilkadziesiąt milionów osób. Choć popularność imprezy słabnie, organizatorzy dwoją się i troją, by każda nowa edycja była lepsza niż poprzednia. Bardziej zabawna, bardziej "z pompą". W Dolby Theatre, gdzie odbywa się gala (nie inaczej było w tym roku, podczas 96. edycji imprezy) pojawiają się ludzie z całego świata.

Oczywiście nie brakuje również Polaków. Rok temu na czerwonym dywanie w Los Angeles brylowali Jerzy Skolimowski, Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Michał Dymek, czyli twórcy filmu "IO". W 2022 roku naszą "reprezentację" stanowili Anna Dziaduszycka i Tadeusz Łysiak. W 2021 roku z kolei ekipa filmu "Boże ciało" z Janem Komasą na czele dawała nam powody do dumy.

Film "Strefa interesów" otrzymał Oscara za najlepszy dźwięk i w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W Dolby Theatre pojawiła się producentka filmu - Ewa Puszczyńska, Radosław Śmigulski - dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Jędrzej Sabliński, członek Polskiej Akademii Filmowej. Zdjęcia polskiej ekipy pojawiły się w sieci na długo przed rozpoczęciem ceremonii.

Ewa Puszczyńska zaprezentowała się na czerwonym dywanie w Los Angeles w czarnej długiej sukni z prześwitującymi elementami, do której dobrała bardzo długie kolczyki. Postawiła na neutralny makijaż i rozpuszczone włosy bez większych szaleństw. Do takiej stylizacji dobrała czarną, bogato zdobioną srebrnymi elementami, torebkę kopertową. Panowie zdecydowali się na eleganckie garnitury.

Ewa Puszczyńska. Kim jest?

Ewa Puszczyńska jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. 69-letnia producentka od 29 lat zaangażowana jest we współpracę z Opus Film. W 2007 roku została powołana przez Ministra Kultury na eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, uczestniczy w szkoleniu Eave jako decydent oraz prowadzi zajęcia z produkcji filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. W 2020 roku znalazła się na liście Variety 500 – liście najbardziej wpływowych ludzi branży medialnej. Producentka "Strefy interesów" jest członkinią Europejskiej Akademii Filmowej, a od 2015 roku jest członkinią zarządu Akademii, należy również do Polskiej i Amerykańskiej Akademii Filmowej. W 2022 roku została przewodniczącą Komisji Oscarowej, wyłaniającej polskiego kandydata do Oscara. Była producentką m.in. "Idy" oraz "Zimnej wojny". Więcej zdjęć Ewy Puszczyńskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.