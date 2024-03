Choć ceremonia wręczenia Oscarów to uhonorowanie najlepszych osób, które w ostatnim roku zagrały w najlepszych filmach, organizatorzy nie pomijają również tych, którzy odeszli. W nocy z niedzieli 10 marca na poniedziałek 11 marca w Dolby Theatre odbyła się 96. gala wręczenia nagród Akademii Filmowej. Nie zapomniano rzecz jasna o segmencie "In memoriam".

"In memoriam" uczciło zmarłych wybitnych artystów. Wspomniano też o Nawalnym

Część "In memoriam" rozpoczęła się od występu live Andrea Boccellego i jego syna Matteo. Muzycy zaśpiewali "Time to say goodbye". Następnie zostały wyświetlone nazwiska i klipy ze zmarłymi postaciami ze świata filmowego. Tuż przed nimi pokazano krótki klip będący hołdem dla zmarłego w ubiegłym miesiącu Aleksieja Nawalnego. Warto zaznaczyć, że dokument o Nawalnym zdobył Oscara w kategorii "dokument fabularny" na ubiegłorocznych Oscarach. Ta niezwykle wzruszająca część wieczoru uhonorowała takich twórców jak: Treat Williams, Paul Reubens, Alan Arkin, Andre Braugher, Sinéad O'Connor i Tony Bennett. Nie zapomniano również o serialowych gwiazdach, takich jak Matthew Perry i Richard Lewis. Wspominana również była Tina Turner.

Matthew Perry nie żyje. Chandler z "Przyjaciół" miał 54 lata. Tina Turner odeszła w wieku 83 lat

Śmierć Matthew Perry'ego z "Przyjaciół" była jedną z najgłośniejszych i najdłużej komentowanych w ubiegłym roku. Ciało 54-letniego aktora zostało znalezione w jacuzzi, w jego domu w Los Angeles, około godziny 16:00 czasu lokalnego. od lat zmagał się z uzależnieniem od leków, narkotyków i alkoholu. Mówił o tym otwarcie. W 2021 roku ukazała się jego bestsellerowa książka "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz". Sceną muzyczną wstrząsnęła z kolei informacja o śmierci królowej rock'n'rolla - Tiny Turner. Piosenkarka miała odejść w wieku 83 lat po długiej chorobie. Beyonce podczas swojej trasy koncertowej wielokrotnie oddawała hołd swojej idolce. Więcej zdjęć Matthew Perry'ego i Tiny Turner znajdziecie w naszej galerii na górze strony.