Pierwszy mąż Anny Dymnej nie stronił od alkoholu i bijatyk. Wiele wskazuje na to, że to ryzykowny tryb życia doprowadził do przedwczesnej śmierci artysty. Gdy Dymna nosiła po nim żałobę, poznała Zbigniewa Szotę. Aktorka przechodziła wówczas rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku i to właśnie on pomógł jej znów stanąć na nogi. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu.

