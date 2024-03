W niedzielę 10 marca Tomasz Karolak zagościł w uwielbianym przez widzów programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". Aktor nie przyszedł sam. Towarzyszyła mu nastoletnia córka Lena. Nie jest to pierwszy raz, gdy dziewczyna pojawia się publicznie u boku sławnego ojca. Jednak od ostatniego wystąpienia bardzo się zmieniła.

Tomasz Karolak z córką w "Dzień dobry TVN". Mówili o nowym formacie

Tomasz Karolak opowiedział w "Dzień dobry TVN" o tym, co czuł w trakcie nagrywania nowego formatu stacji "Czas na show. Drag Me Out". - Zgodziłem się, nie żałuję, to dla mnie fantastyczna przygoda. Po "Ameryce Express" to jest drugi taki program telewizyjny, który wrył mi się w serce i zmienia moje myślenie. Nie mówiąc o tym, że poznałem ludzi, którzy na co dzień żyją w ukryciu, prezentują swoje drag show, co jest mi obce, a okazuje się, że jest to rodzaj sztuki scenicznej. Ten drag spowodował, że ja w ogóle spojrzałem inaczej na swoje życie na scenie - mówił. Po czym raptownie wtrąciła się jego córka. - Tata był neutralny, nie rozmawiałam z nim nigdy na temat drag queen. Bardzo mnie zadziwił fakt, jak on to dobrze przyjął i jak dobrze to na niego wpłynęło - wyznała. Na zakończenie tego tematu Tomasz Karolak dodał jeszcze jedną cenną konkluzję.

Uważałem się za osobę tolerancyjną, ale w codziennej gonitwie nie skupiłem się, nie analizowałem innych środowisk. Poznałem całą rzeszę ludzi, którzy nie mają innego sposobu na wyrażenie siebie niż drag queen

- powiedział aktor. 16-latka przyznała, że była bardzo dumna, gdy zobaczyła swojego tatę na scenie jako drag queen. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Tomasz Karolak zabrał córkę do telewizji. Lena przeszła spektakularną przemianę

Warto przypomnieć, że Lena towarzyszyła tacie podczas premiery filmu "Listy do M. 5", która odbyła się kilkanaście miesięcy temu. Wówczas nastolatka miała bardzo ciemne i krótkie włosy, które sięgały jej do ramion. Teraz dziewczyna wygląda całkowicie inaczej. Jej wizerunek jest zdecydowanie mniej mroczny. W studiu śniadaniówki mogliśmy ją zobaczyć ubraną luźno i na sportowo. Miała modną bluzę, a także ciemne jeansy. Szczególną uwagę zwraca również jej odmieniona fryzura. Obecnie Lena ma długie i nieco jaśniejsze włosy.

Tomasz Karolak z córką w 'Dzień dobry TVN' fot. screen dziendobry.tvn.pl