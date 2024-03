W czerwcu ubiegłego roku media na całym świecie rozpisywały się na temat początkowo zaginięcia, a po kilku dniach katastrofy łodzi podwodnej Titan. W kapsule podróżowało pięć osób, które zamierzały dotrzeć do wraku Titanica. Niestety, misja zakończyła się tragedią i wszyscy pasażerowie zginęli. Terry Virts, przyjaciel Hamisha Hardinga, jednego z członków załogi Titana, w programie "Good Morning Britain" ujawnił treść ostatniego SMS-a wysłanego przez miliardera.

Do tragedii Titana doszło niemal rok temu. Ujawniono ostatniego SMS-a członka załogi

Hamish Harding był brytyjskim miliarderem i podróżnikiem. To on zorganizował tragiczną wyprawę do wraku Titanica. Poza nim na pokładzie Titana były jeszcze cztery osoby, Shahzada Dawood i jego syn Suleman, członkowie jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin, Stockton Rush, współzałożyciel firmy OceanGate oraz Paul-Henri Nargeolet, francuski nurek. Niestety wszyscy uczestnicy wyprawy zginęli. Cztery dni od rozpoczęcia misji, odnaleziono pierwsze szczątki łodzi. Media informowały, że przyczyną tragedii była implozja. Według pułkownika Terry’ego Virtsa, przyjaciela Hardinga, miliarder był świadomy, jakie ryzyko niesie ze sobą wyprawa. W "Good Morning Britain" ujawnił on treść ostatniego SMS-a, którego otrzymał od podróżnika.

Ostatni SMS, jaki dostałem, brzmiał: ‘Hej, jutro wyruszamy, wygląda to dobrze, pogoda jest zła, więc wszyscy na to czekali’

-zacytował wiadomość Virts. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

OceanGate Titan fot. https://www.youtube.com/@TwoBitDaVinci/screen

To Polak zaprojektował Titana. Scott Parazynski zareagował na tragedię. "Jestem zdruzgotany"

Za projekt i produkcję Titana odpowiada firma OceanGate. W składzie zespołu, który stworzył łódź podwodną znalazł się także dr Scott Parazynski, słynny astronauta o polskich korzeniach. Naukowiec był wstrząśnięty tragedią. "Jestem zdruzgotany śmiercią moich przyjaciół z załogi Titana. To wspaniali odkrywcy, ale też ojcowie, synowie, mężowie i wielcy ludzie. Byli mistrzami w eksplorowaniu fascynującego oceanu. Zespół OceanGate składa im ogromne wyrazy ubolewania i przekazuje największe wsparcie - napisał na platformie X (wówczas Twitter). Parazynski jest jednym z najbardziej doświadczonych astronautów. W ciągu swojego życia spędził ponad 60 dni w kosmosie. W 2013 roku wziął udział w rzeszowskim Forum Innowacji, podczas którego ówczesny prezydent Bronisława Komorowskiego odznaczył go Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. ZOBACZ TEŻ: Firma OceanGate reklamuje kolejne wycieczki. Dwa tygodnie po katastrofie Titana