Roksana Węgiel jest w trakcie przygotowań do ślubu. W ubiegłym roku piosenkarka zaręczyła się z Kevinem Mglejem, starszym o osiem lat producentem muzycznym. W grudniu para przeprowadziła się do własnego gniazdka. Wokalistka co jakiś czas pokazuje na Instagramie swoje cztery kąty. Jeszcze niedawno chwaliła się przestronnym salonem, ostatnio natomiast zaprezentowała nowoczesną kuchnię.

Tak wygląda kuchnia w nowym mieszkaniu Roksany Węgiel. Gwiazda połączyła kontrastowe kolory

Roksana Węgiel i Kevin Mglej urządzili swoje wymarzone gniazdko w minimalistycznym stylu. We wnętrzu dominują stonowane kolory i nowoczesne meble. Niedawno wokalistka chwaliła się salonem, w centrum którego znajduje się ogromna beżowa kanapa. "Kiedy tylko skończyliśmy remont, od razu wiedziałam, że muszę mieć wygodne miejsce do odpoczynku po koncercie lub intensywnym dniu w studiu. I ta sofa to jest dokładnie to, czego szukałam! Nie tylko świetnie prezentuje się w mieszkaniu, ale jest też bardzo wygodna, że aż nie chce się z niej wstawać. Każdy wieczór spędzony na niej to czysta przyjemność" - pisała na Instagramie. Ostatnio natomiast piosenkarka zaprezentowała fanom fragment kuchni. Wokalistka zdecydowała się na minimalistyczne meble w odcieniach czerni i bieli. Uwagę zwracają też podświetlana mini wyspa oraz zawieszone nad nią designerskie lampy. Całość wypada dosyć mrocznie, ale nadal bardzo elegancko i funkcjonalnie.

Występ Roksany Węgiel w "Tańcu z gwiazdami" zagrożony? Piosenkarka zabrała głos

Roksana Węgiel jest jedną z uczestniczek 14. edycji "Tańca z gwiazdami". W pierwszym odcinku piosenkarka i jej taneczny partner znaleźli się w gronie par, które poradziły sobie najlepiej. Niestety, ostatnio wokalistkę dopadła choroba i jej występ stanął pod znakiem zapytania. Rozłożyło mnie totalnie... W niedzielę kolejny odcinek "Tańca", więc trzeba szybko działać z kuracją. Jeśli dałam sobie zaaplikować kroplówkę, to domyślcie się sami, jak było. Trzymajcie kciuki, żebym do niedzieli odzyskała siły. Dbajcie o siebie" - poinformowała w mediach społecznościowych. Później gwiazda zamieściła natomiast na InstaStories relację, w której zapewniała, że czuje się już lepiej i intensywnie przygotowuje się do niedzielnego występu.

