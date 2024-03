Agata Duda musiała bronić męża. Później "strzeliła focha". Wszystko wyszło na jaw

Andrzej i Agata Dudowie są zgraną parą, która przy okazji oficjalnych wizyt, ale nie tylko, perfekcyjnie się uzupełnia. Nic dziwnego - znają się od liceum, a pobrali będąc jeszcze na studiach. I choć pierwszej damie często zarzucano, że nie odzywa się w ważnych dla społeczeństwa (a przynajmniej w ważnych dla kobiet) tematach, to jak się okazuje, w związku to ona nosi spodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "Chcę, żebyśmy pokazali jedność"

Agata Duda tak się zachowała. Niebywała historia ujrzała światło dzienne po latach

Kilka lat temu Andrzej Stankiewicz przywołał w audycji Onetu "Stan po burzy" zabawną historyjkę z udziałem pary prezydenckiej. Wszystko miało wydarzyć się w pierwszym roku prezydentury Dudy. Dziennikarz zna osobę ze środowiska publicystycznego, która leciała z prezydencką parą samolotem. "Opowiadał mi pewien dziennikarz, który był z panem prezydentem na wyjeździe zagranicznym. To było chyba jakoś w pierwszym roku prezydentury. Oficjalna wizyta, a zatem pani Agata Kornhauser-Duda także elegancko ubrana, zastosowała odpowiednie toalety, wybrała się także na ten wyjazd" - opowiadał Stankiewicz. Jego kolega miał wówczas siedzieć niedaleko prezydenta i pierwszej damy. Gdy samolot się zatrzymał, a prezydent włączył telefon, niemal od razu usłyszał w słuchawce głos Joachima Brudzińskiego, który miał mieć pretensje. "Strasznie krzyczał, czegoś tam chciał. Nie wiem, czy chciał żeby podpisał, czy chciał, żeby nie podpisał, czy chciał, żeby zatrudnił, czy chciał, żeby zwolnił. Generalnie miał jakieś pretensje" - tłumaczył dziennikarz. I wtedy do gry weszła ona, nieomalże cała na biało. Agata Duda nie wahała się ani chwili. Odebrała mężowi słuchawkę i rzuciła:

Andrzej nie ma teraz czasu rozmawiać

- i się... rozłączyła.

Z kolei do prezydenta miała powiedzieć: "Pozwalasz się bardzo źle traktować. Nie będę z tobą jechała w jednym samochodzie". Po tym jak wysiedli z samolotu, podobno miała faktycznie nie mieć ochoty, by jechać z Andrzejem Dudą jednym pojazdem. Jak to się oficjalnie zakończyło? Nie wie nikt. Trzeba jednak przyznać, że Agata Duda potrafi bronić męża jak lwica!

Agata Duda poczuła wiosnę, a ekspert ocenił jej stylizację. "Spodnie to prawdziwy strzał w kolano"

Agata Duda otworzyła niedawno drzwi Pałacu Prezydenckiego dla uczniów jednej ze szkół podstawowych. Porzuciła wówczas ciemne kolory, które dominowały w jej stylizacjach w ostatnim czasie i założyła piękną, jasną, dwurzędową marynarkę. Spodnie, zdaniem eksperta okazały się jednak być strzałem w kolano. A więcej zdjęć Agaty Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.