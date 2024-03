Doda zaliczyła wpadkę oceniając światowych artystów. Tych słów nie przemyślała

Dody nikomu nie trzeba przedstawiać. Sławna piosenkarka od lat dominuje w polskim show-biznesie. Poza swoją działalnością muzyczną i aktorską, aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie jej działalność śledzi ponad dwa miliony użytkowników. Podobna liczba osób obserwuje ją na TikToku. Artystka dała się poznać jako osoba, która nie gryzie się w język. W aplikacjach rozrywkowych często reaguje na obecne trendy. Ostatnio postanowiła ocenić pozostałych artystów. Jej filmik doczekał się aż dwóch części. Piosenkarka nie przemyślała jednak wszystkich słów. Zaliczyła wpadkę.

Doda zaliczyła wpadkę na TikToku. Tak wypowiedziała się o pozostałych artystach

Jakiś czas temu Doda skorzystała z nowego trendu na TikToku. Na ekranie telefonu w aplikacji wyświetlali się różni artyści, a wokalistka musiała ustawić ich w hierarchii od jednego do dziesięciu, w zależności od swoich preferencji. Gwiazda pokusiła się również o wymowne komentarze. Nie szczędziła niezbyt miłych słów na temat Katy Perry czy Beyonce. To jednak jeszcze nie wszystko.

Doda pomyliła Eltona Johna... z Johnem Lennonem. - John Lennon. Rewelacyjny film dokumentalny o nim - musical - podkreśliła, nieświadoma wpadki rozprawiając o filmie z Eltonem Johnem, który nie był produkcją dokumentalną, a fabularną. Uwagę zwrócili jej fani w komentarzach. Piosenkarka wypowiedziała się na temat Demi Lovato, która jakiś czas temu wyznała, że nie utożsamia się z żadną płcią. Obecnie jednak używa zaimków żeńskich. - Ona? On? Ono? Nie wiem, jak się odezwać, bo tutaj są jakieś różne co roku wytyczne. Nie znam ani jednej piosenki - dodała Doda. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Doda szczerze o zmianach w wyglądzie. Ma już w planach pewne zabiegi

Doda niedawno obchodziła 40. urodziny. Gwiazda nie ukrywała, że nie stroni od zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Otwarcie mówi o procedurach, które przeszła. Jakiś czas temu wyznała, że to nie koniec. Ostatnio w swoim programie w radiu RMF FM podkreśliła, że ma w planach kolejny proces. Tym razem czeka ją lifting twarzy. - Nie zamierzam starzeć się z godnością. Mam zaplanowany lifting na za dwa lata, ale dzwoniłam do mojej matki powiedzieć, że przyspieszam o rok - zdradziła piosenkarka. Szczegóły na temat zabiegu znajdziecie TUTAJ.

