Bartek Wrona zyskał sławę i popularność dzięki śpiewaniu w zespole o nazwie Just 5. Regularnie występował też w telewizji. Choć ostatnio rzadko się w niej pojawia, to nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wciąż raczy fanów koncertami. Niestety, jeden z nich właśnie odwołano. Powodem ma być choroba wokalisty. Jak się okazuje, sprawa może być poważna, ponieważ Bartek Wrona aktualnie przebywa w szpitalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o podejściu lekarzy do objawów choroby

Bartek Wrona z Just 5 odwołał koncert. Artysta jest w szpitalu

Informacja o chorobie Bartka Wrony została zamieszczona w mediach społecznościowych jednego z katowickich klubów, w którym miał koncertować. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że artysta jest chory i znajduje się w szpitalu.

Ważne! Z wielkim bólem serca, zawiadamiamy, że zaplanowany na dziś koncert Bartka Wrony zostaje odwołany! Powodem nieobecności Bartka jest choroba, artysta przebywa obecnie w szpitalu. (...) Jeszcze raz bardzo was przepraszamy za zaistniałą sytuację i życzymy dużo zdrowia Bartkowi!

- napisano na Facebooku. Jak na razie, nie podano jednak żadnych szczegółów, ani informacji dotyczących stanu zdrowia Bartka Wrony. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kim jest Bartek Wrona?

Bartek Wrona to wokalista, a przede wszystkim autor tekstów i producent muzyczny. W latach 1997-2002 współtworzył popularny zespół Just 5. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów grupy był "Kolorowy świat", który wówczas podbijał listy przebojów. Warto wspomnieć, że Bartek Wrona rozpoczynał przygodę muzyczną w wieku zaledwie kilkunastu lat. Już wtedy zgromadził wokół siebie sporą rzeszę fanów. Nie da się ukryć, że nastolatki go uwielbiały, a dla wielu był idolem. Zawrotna kariera zakończyła się wraz z opuszczeniem grupy Just 5. Jednak wokalista nadal utrzymywał się na polskim rynku muzycznym. Tworzył i nagrywał kolejne piosenki. Oprócz tego aktywnie działa w sieci, gdzie chętnie uchyla rąbka tajemnicy zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. ZOBACZ TEŻ: Były dziennikarz TVP miał poważny wypadek. Do szpitala trafił w ciężkim stanie. "Dziękuję, że żyję".