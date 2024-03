Długo wyczekiwane starcie Marcina Najmana z Jackiem Murańskim wreszcie zostało rozstrzygnięte. Widzowie spodziewali się prawdziwych igrzysk. "Specjalne rękawice, młotki, łokcie, uderzenia z główki, a w czwartej nielimitowanej czasowo rundzie dochodzą stompy, soccer-kicki i dobijanie w parterze" - tak tę walkę zapowiadała federacja na oficjalnym Instagramie. Jak wyszło w praktyce? Zobaczcie sami.

Marcin Najman i Jacek Murański na Clout MMA 4.

Między zawodnikami jest nie tylko różnica wzrostu, wagi, wieku czy doświadczenia, ale przede wszystkim charakterów. Najman i Murański wielokrotnie nie szczędzili sobie uszczypliwości w mediach społecznościowych i w końcu mogli wyjaśnić sobie wszystko podczas walki dirty street boxing no limit. Tego wieczoru przewaga była po stronie Jacka Murańskiego. Nie minęła nawet minuta, a Marcin Najman leżał na ringu. Celebryta twierdził, że przeciwnik wsadził mu palec w oko. Wyglądało jednak na to, że otrzymał lewego sierpowego. Najman przegrał więc w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut.

Marcin Najman podbija nie tylko Clout MMA, ale i TV Republika

Niedawno Danuta Holecka gościła w programie znanego freak frightera, który ustosunkował się do cyklu Tedego "Tedenovela", a także do jego angażu w Kanale Zero, za którym stoi Krzysztof Stanowski. Najman nie ma dobrego nastawienia do samego dziennikarza, więc jego wypowiedź w TV Republika nie stanowiła zaskoczenia. - Absolutny hipokryta, który dla zasięgów i lajków zrobi wszystko i tyle w tym temacie - skomentował krótko zawodnik Clout MMA. Drugi z gości z kolei, czyli Wujek Samo Zło, wspomniał o innych cechach, jakie zauważył u rapera. - Tede ma naturę narcystyczną. Jest takim socjopatą. Dla niego robienie takich programów w internecie to jakaś forma wyżycia się - powiedział. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.