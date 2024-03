Joanna Opozda wciąż nie rozwiodła się z Antonim Królikowskim, z którym trwa w napiętych stosunkach już od czasu, tuż przed narodzinami syna. Po zapoznaniu się z najnowszym wywiadem aktora postanowiła zabrać głos na temat relacji Królikowskiego z synem, a także przytoczyła nieznaną dotychczas sytuację, która rzekomo mogła narazić małego Vincenta na niebezpieczeństwo. O czym konkretnie opowiedziała aktorka?

Joanna Opozda przerwała milczenie. "Gdyby mnie nie było obok..."

Aktorka na InstaStories poruszyła kwestię kontaktu Królikowskiego z niedozwolonymi substancjami. Przytoczyła jego zatrzymanie przez policję oraz rzekomą sytuację, która mogłaby być prawdziwą tragedią. - Ja miałam takie sytuacje, że Antek przychodził do domu po imprezie i zasypiał mi na kanapie, śmierdzący, brudny. Położył sobie Vincenta na klatę, ja to zresztą mam nagrane, mam wideo, jak on zasnął z maleńkim Vincentem, który miał dwa tygodnie. Dostał jakichś drgawek i mało nie upuścił Vincenta na podłogę. Gdyby mnie nie było obok, gdybym ja nie złapała noworodka w locie, to by się skończyło tragicznie - opisała aktorka. - Przecież nie tak dawno Antek został skazany za jazdę pod wpływem narkotyków. Zabrano mu prawo jazdy, był wtedy pod wpływem, jechał wtedy do dziecka i to nie była pierwsza taka sytuacja - dodała.



Postanowiliśmy skonfrontować ostatnie wypowiedzi aktorki z samym zainteresowanym, ale do tej pory nie otrzymaliśmy od niego odpowiedzi.

Antoni Królikowski i jego perspektywa dotycząca sytuacji z dawną partnerką. "Mam wiele dowodów"

Wspomniany wywiad aktora, do którego odniosła się Joanna Opozda, został opublikowany w "Super Expressie". Królikowski twierdzi, że pod jego adresem, a także bliskich mu osób, rzekomo padało wiele gróźb. - Nie chcę przytaczać wulgaryzmów, jakimi byłem określany ja, moja rodzina i partnerka w jego [syna - przyp. red.] obecności. Nawet mediacje zostały zerwane przez groźby, jakie padały w kierunku moich bliskich. Mam wiele dowodów i świadków na to, ale staram się zachować je dla sądu - opowiedział w wywiadzie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

