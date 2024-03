Klaudia Halejcio jakiś czas temu wkradła się do show-biznesu i zagościła w nim na stałe. Swoich sił próbowała w aktorstwie. Wystąpiła w popularnych produkcjach telewizyjnych m.in. w "Złotopolskich", "Pierwszej miłości" czy "Hotelu 52". Obecnie prężnie rozwija karierę w sieci i co rusz raczy fanów nowymi treściami. Jak się okazuje, właśnie ma nie lada powód do świętowania. Jej partner obchodzi urodziny. Motyw przewodni imprezy zaskakuje.

Klaudia Halejcio świętuje urodziny partnera. Spójrzcie na ten tort

Klaudia Halejcio aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi 885 tys. użytkowników. Nic więc dziwnego, że postanowiła podzielić się z nimi kadrami z urodzin partnera. Złożyła mu piękne życzenia, a poza tym pokazała kilka ujęć. Para stoi na tle czarnych dekoracji. Możemy zobaczyć duże ciemne balony. Widać także okazały czarny tort. "Kochanie, w dniu twoich urodzin chcę ci powiedzieć, że jesteś dla mnie nie tylko ukochanym, ale prawdziwą inspiracją i tym wszystkim, co w życiu najważniejsze. Twoja siła, z jaką pokonujesz każdą przeszkodę, i pasja, z którą podążasz za swoimi marzeniami, są dla mnie nieustannymi źródłami zachwytu i motywacji. Każdego dnia uczysz nas, co znaczy żyć pełnią życia, cieszyć się chwilą i nie bać się wyzwań. Dzięki tobie uczę się być lepszą wersją siebie, a nasza wspólna podróż jest najpiękniejszą przygodą, jaką mogłam sobie wymarzyć" - napisała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Klaudia Halejcio podzieliła się urodzinowymi kadrami. Fani oniemieli z zachwytu

Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. W sekcji z komentarzami niemalże od razu pojawiło się mnóstwo reakcji. Internauci dołączyli się do życzeń. Posypały się same miłe słowa. "Wszystkiego najlepszego! Pięknie napisane" - napisała jedna z internautek. "Jakie to piękne! U was widać miłość i wsparcie nawet bez słów, tak trzymać" - dodała kolejna. "Piękny post, życzę samych szczęśliwych chwil" - stwierdziła następna. Oprócz tego pojawiło się również wiele polubień, a także emotikon w kształcie serduszek.