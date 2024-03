Alina Kamińska znana jest z takich spektakli jak "Wieczór kawalerski", "Mayday", "Śmierć pięknych saren" czy seriali, do których należą między innymi "Ojciec Mateusz" oraz "Na dobre i na złe". Ceniona aktorka z krakowskiego Teatru Bagatela zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i właśnie tę sprawę nagłośniła jej córka.

Alina Kamińska cudem przeżyła. Kwota na jej rehabilitację nie jest mała

Pęknięty tętniak w mózgu bardzo odbił się na życiu codziennym aktorki. Musiała odsunąć się od zobowiązań zawodowych. Jej stan chwilę po tragedii był przerażający. "Przez tydzień mama była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej i nie oddychała samodzielnie! Po wybudzeniu było już pewne, że rehabilitacja jest nieunikniona!" - napisała córka aktorki Aleksandra w opisie zbiórki dla chorej mamy. "To jedyny ratunek w walce o powrót mojej mamy do normalnego funkcjonowania i dawnego życia w nieznanym, na ten moment, zakresie…" - dodała. Za cel ustawiono 200 tys. zł.

Każda złotówka to ważna cegiełka dołożona do zapewnienia jej koniecznej, specjalistycznej pomocy - oznajmiła córka aktorki.

Alina Kamińska walczy o zdrowie https://www.siepomaga.pl/alina-kaminska

Współzałożyciel Ich Troje też miał tętniaka mózgu

Jacek Łągwa doskonale wie, jak to jest walczyć o życie. Diagnoza, którą był tętniak mózgu, była dla niego ogromnym zaskoczeniem. - Lekarz powiedział mi, że to cud, że przeżyłem. Po moim powrocie z Kuby tętniak był już napuchnięty, a ja wlałem w siebie pół litra wódki jednego i drugiego dnia. Powinien mnie trafić szlag na miejscu. (...) Od tej operacji minęło już 14 lat i staram się do niej nie wracać - mówił muzyk w Plejadzie. Mimo trudnych doświadczeń dziś muzyk jest silniejszy i ponadto zaraża optymizmem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

