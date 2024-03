Sylwia Peretti w lipcu ubiegłego roku przeżyła ogromną tragedię. Celebrytka straciła jedynego syna. Patryk zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na ulicach Krakowa. "Królowa życia" do dziś nie może pogodzić się ze śmiercią swojego dziecka. Z okazji Dnia Kobiet mąż Peretti złożył jej wzruszające życzenia.

Zobacz wideo Sylwia Peretti wylicza swoje operacje plastyczne, ale dostrzega w tym przesadę: Nie chcę być jak moje koleżanki

Mąż Sylwii Peretti złożył jej chwytające za serce życzenia na Dzień Kobiet. "Chciałbym zobaczyć choćby cień dawnego uśmiechu"

Sylwia Peretti w 2021 roku wyszła za Łukasza Porzuczka. To właśnie mąż był dla niej największym oparciem po stracie syna. "Jest aniołem, który został mi dany, by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi. Jestem o tym przekonana" - pisała w styczniu na Instagramie. Z okazji Dnia Kobiet ukochany celebrytki nie zapomniał o życzeniach dla żony. Jego słowa sprawiają, że łzy same napływają do oczu.

Z okazji Dnia Kobiet życzę ci, mój najwspanialszy kwiatuszku, żebyś kiedyś potrafiła, choć po części, być znowu szczęśliwą. Chciałbym zobaczyć choćby cień dawnego uśmiechu i blasku w twoich oczach jak na tych zdjęciach w archiwum. Kiedyś swoją energią zarażałaś wszystkich, teraz chciałbym, abyś ty jej miała wystarczająco, choćby tylko dla siebie. Wiesz, że jesteś moim skarbem nie tylko w Dzień Kobiet, ale i w każdy inny

- napisał na Instagramie ukochany "królowej życia".

Sylwia Peretti Instagram/lukaszporzuczek

Internauci wyrażają wsparcie w komentarzach. "Dobrze, że pani Sylwia ma kogoś takiego"

Internautów wzruszyły życzenia Łukasza Porzuczka. W komentarzach znalazły się też słowa wsparcia dla Sylwii Peretti. "Dużo siły i wytrwałości dla pana, dobrze, że pani Sylwia ma kogoś takiego jak pan przy sobie. Sama przeżyłam wielką tragedię w życiu i wiem, że trzeba czasu, żeby znowu zacząć żyć", "Takie wsparcie, to uczucie wyrażone pięknymi słowami i człowiek, który tak kocha, dają siłę, aby uczyć się żyć mimo wszystko. Kto nie przeżył straty dziecka, tego nie zrozumie…", "Najpiękniejsze życzenia dla kobiety, jakie czytałam, pana żona pomimo łez ma też wielkie szczęście, że pana spotkała, tylko pozazdrościć" - pisali fani.