8 marca dowiedzieliśmy się, że pojedynek Marianny Schreiber z Małgorzatą "Gohą Magical" Zwierzyńską stanął pod wielkim znakiem zapytania. Ich walka miała być jednym z najgłośniejszych wydarzeń zbliżającej się gali Clout MMA 4. Niedługo przed jej rozpoczęciem, patostreamerka została zatrzymana przez policję na terenie Atlas Areny w Łodzi. Marianna Schreiber ujawniła kulisy sprawy w wywiadzie dla portalu AntyFakty.

Marianna Schreiber ujawnia kulisy zatrzymania Gohy. "Szok dla nas wszystkich"

Kiedy Marianna usłyszała informacje, że "Gohy nie ma", myślała, że to żart. Od razu jednak zaczęła działać, aby ustalić szczegóły zatrzymania. - Zeszłam z mediatreningu i dostaję informację, że Gohy nie ma. Mówię, że ja nie mam ochoty na żarty, ani trollingi, bo i tak już sytuacje, które mnie dotykają, mnie przerastają, więc już nie róbcie sobie jaj ze mnie. Oni mówili, że to jest poważna sytuacja, więc zaczęłam szukać włodarzy i się pytać, o co chodzi. Oni powiedzieli, że faktycznie nic nie wiedzą. Cały czas do końca myślałam, że to jest żart. [...] Zobaczyłam filmik jak Goha jest wyprowadzana i wtedy powiedziałam: "Jedźmy, dowiedzmy się czegoś" - mówi.

Schreiber dodała, że Goha została zatrzymana na "około 45 dni". Celebrytka przekonuje, że w całej sprawie jest jej zwyczajnie szkoda swojej przeciwniczki w Clout MMA. - Był z nami syn Małgosi, który otrzymał telefon, że Gosia została zatrzymana na około 45 dni. [...] Zrobiło mi się jej szkoda jako człowieka, to o to chodzi po prostu. [...] Tu nie chodzi o to, że nie będzie walki i pieniędzy. To nie ma znaczenia. Tu chodzi o człowieka. W momencie, kiedy ona już wszystko ułożyła, to się wszystko sypnęło. To jest szok dla nas wszystkich. [...] - mówiła dalej Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber nie neguje działań policji. Z kim zawalczy w oktagonie?

Celebrytka podkreśliła, że ciężko jej uwierzyć w zaistniałą sytuację. Dodała przy okazji, że "jako żołnierz" nie neguje działań służb mundurowych. - Ja cały czas nie dowierzam, że coś takiego się dzieje i przy tym wszystkim jestem ja, te prywatne problemy i to jeszcze. Kumulacja. [...] Ja jako żołnierz Wojska Polskiego stoję murem za polskim mundurem i nie będę tego negowała. [...] Zostawiam tę sprawę rodzinie i organom. [...] - skwitowała Schreiber. Przypominamy, że zamiast Gohy, przeciwniczką Schreiber w oktagonie ma być Lexy Chapil.