Kayah przez ostatnie lata nie była w za pan brat z TVP. Piosenkarka należy do grona artystów, którzy ze względu na szerzącą się nienawiść i propagandę konsekwentnie odmawiali występów w stacji. Pod koniec 2022 roku w rozmowie z Plotkiem odniosła się publicznie do rezygnacji Mel C z udziału w Sylwestrze Marzeń, wspominając przy tym o kwestii "kręgosłupa moralnego". - Każdy ma swój kręgosłup moralny albo jego brak. Ja z TVP nie pracuję, a o pracujących mam złe zdanie - mówiła w rozmowie z nami. Czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości w Telewizji Polskiej się już jednak skończyły, a wraz z nim podejście Kayah do wystąpień dla publicznego nadawcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Steczkowskiej o dramie mamy z Eurowizją. "Niektóre osoby próbowały się ogrzać w świetle tego"

Kayah wystąpiła w TVP. Widz grzmi o "obrzydliwej hipokryzji". W punkt mu odpowiedziała

Kayah została gwiazdą nowego programu TVP "Muzyka na dobry wieczór", który zadebiutował na antenie TVP w 8 marca. Artystka była wyraźnie poruszona, że po latach ponownie pojawiła się w stacji. - Po ośmiu latach wasza supermenka is back! Tęskniłam za wami! - mówiła. Tymczasem pod postem TVP jeden z widzów zapytał piosenkarkę, czy... nie jest jej wstyd występować w "reżimowej propagandówce". "Masakra. Nie wstyd pani występować w reżimowej propagandówce? Co za obrzydliwa hipokryzja" - napisał internauta. Na odpowiedź Kayah nie trzeba było długo czekać. "Chyba pan ostatnie wybory przeoczył" - odpowiedziała.

TVP ma plany związane z Kayah. Chcą ją ściągnąć do "The Voice of Poland"

Jak ostatnio dowiedział się Plotek, TVP ma związane z Kayah poważniejsze plany. Telewizja Polska chciałaby zobaczyć piosenkarkę w nowej edycji "The Voice of Poland". - Ona była w pierwszej edycji programu, jeszcze kilka lat przed PiS-em. Później zniknęła z TVP na wiele lat, ale jest gotowa do niej powrócić. Rinke uważa, że angaż takiej wokalistki, jak ona, do jego programu pokazałby jasno, że nawet w rozrywce są nowe rządy i wracają osoby jeszcze niedawno niemile widziane. Wiadomo, że Kayah była przeciwniczką wcześniejszej partii rządzącej. Nie mówiąc o tym, że to byłoby według niego dobre nawiązanie do samego początku programu. Fani show lubili ją w nim - wyznał nasz informator.

Kayah KAPiF