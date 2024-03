Miss World jest najważniejszym tytułem w konkursach piękności na świecie, tuż obok Miss Universe. W tym roku o koronę dla Polski zawalczyła Krystyna Sokołowska. 71. finał wyborów Miss World odbył się w sobotę 9 marca w Mumbaju w Indiach. Reprezentantka Polski od kilku dni sumiennie relacjonowała swój pobyt w Azji, nie ukrywając dumy i ekscytacji przed nadchodzącym wydarzeniem. Które miejsce zajęła w finale?

Miss World 2024. Wiemy, które miejsce zajęła Polka Krystyna Sokołowska

Trzy godziny przed rozpoczęciem finału, media społecznościowe udostępniły na Instagram finałową suknię Krystyny Sokołowskiej projektu Madonna Atelier. Fioletowa suknia ozdobiona cekinami podbiła serca widzów. Momentalnie wychwycili, że w tym samym kolorze w 1989 roku wystąpiła Aneta Kręglicka, zdobywając tym samym koronę Miss Świata. "Krysia, już teraz jesteśmy z ciebie niesamowicie dumni. Przepięknie prezentowałaś się podczas zgrupowania i godnie reprezentowałaś Polskę. Wiemy, że na scenie również zabłyszczysz. Niezależnie od werdyktu - dla nas już jesteś zwyciężczynią" - czytaliśmy.

Niestety, Krystyna Sokołowska nie dostała się nawet do finałowej 40. Tytuł najpiękniejszej w tym roku trafił do Czeszki Krystyny Pyszkowej.

Miss World 2024. Co wiemy o Krystynie Sokołowskiej?

Co wiemy o tegorocznej reprezentantce Polski na wyborach Miss World? Krystyna Sokołowska pochodzi z Białegostoku i ma 26 lat. Jest pierwszą w historii Miss Polonią, która urodziła się w tym mieście. Modelka zajmuje się także sportem - jak czytamy w "Super Expressie" ma być właścicielką klubu sportowego w Białymstoku, gdzie udziela lekcji z gimnastyki. Dodatkowo studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego. Przypominamy, że do tej pory Polki dwukrotnie wygrały konkurs Miss World. Była to Aneta Kręglicka w 1989 roku oraz Karolina Bielawska w 2022 roku. Warto wspomnieć, że duże sukcesy w wyborach najpiękniejszej kobiety świata osiągnęły także Ewa Wachowicz w konkursie Miss Polonia 1992 (4. miejsce) oraz Katarzyna Borowicz w konkursie Miss Polonia 2004 (4. miejsce i tytuł Queen of Europe).

Krystyna Sokołowska - Miss Polonia 2022 Krystyna Sokołowska - Miss Polonia 2022, Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl