Karolina Gilon po raz pierwszy zaistniała w show-biznesie w 2013 roku, kiedy wystąpiła w serialu "Miłość na bogato". Największą rozpoznawalność dał jej udział w piątej edycji programu TVN "Top Model", gdzie zajęła czwarte miejsce. Udział w show otworzył jej drzwi do kariery telewizyjnej. Najpierw pracowała w stacji TTV, gdzie prowadziła program "Druga Twarz". W 2019 roku celebrytka przeniosła się do Polsatu i została gospodynią programu "Love Island". Niedawno show wystartowało z nowym sezonem, a Gilon w roli prowadzącej czuje się jak ryba w wodzie. Jak gospodyni show zmieniała się przez lata? Celebrytka właśnie udostępniła swoje stare zdjęcia. Zobaczcie, jak wyglądała, zanim stała się rozpoznawalna.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o presji wyglądu, kiedy się jest kobietą piłkarza. "Lepiej jest się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, a nie jest zaniedbany"

Karolina Gilon pokazała stare zdjęcia. "Kocham każdy moment mojego życia"

Karolina Gilon udostępniła na Instagramie zdjęcia z różnych okresów swojego życia. Na zdjęciach z prywatnego archiwum możemy podejrzeć, jak przez lata zmieniał się jej wizerunek. Celebrytka wypróbowała chyba wszystkich możliwych fryzur i odcieni włosów. W ciągu lat zmieniał się także jej styl ubierania. Gilon zachwyciła swoich obserwatorów, którzy zgodnie stwierdzili, że w każdym wydaniu jej do twarzy. "Piękna od zawsze", "Piękna zawsze i wszędzie", "Jesteś jak wino" - czytamy.

To jest za grube! Oj, droga była długa i kręta, ale wiecie co? Kocham każdy moment mojego życia! Niezależnie od tego, jak wyglądałam. Zresztą... moda była inna, tak? - napisała Gilon.

Karolina Gilon na starych zdjęciach fot. screen instagram.com/karolinagilonofficial

Karolina Gilon jest szczęśliwie zakochana. "Czułam się podrywana, ale udawałam, że tego nie dostrzegam"

Karolina Gilon od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochana. Celebrytka długo trzymała w tajemnicy tożsamość swojego partnera. Niedawno potwierdziła spekulacje i wyjawiła, że obiektem jej uczuć jest uczestnik jednej z poprzednich edycji "Love Island", Mateusz Świerczyński. Ich relacja zaczęła się koleżeństwa i po czasie przerodziła się w coś więcej.

Czułam się podrywana, ale udawałam, że tego nie dostrzegam (...) Przyszedł niespodziewanie dzień, gdy zadałam sobie pytanie, dlaczego mam bronić się przed tym, co dzieje się między nami - wyznała w rozmowie z "Wprost".