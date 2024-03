Clout MMA poinformowało o kolejnej walce. Marianna Schreiber zmierzy się tym razem z Lexy Chaplin. W komunikacie federacji czytamy, że Lexy pojawiła się w zastępstwie do Gohy, którą niedawno zatrzymała policja. "Mniej niż 24 godziny do walki ciężko o znalezienie zastępstwa. Ale udało się! W miejsce zatrzymanej przez policję Gosi Magikal wchodzi Lexy Chaplin. Szefowa Clout MMA ratuje walkę 'królowej'. Konflikt między nimi był gorący od samego początku. Wszystko będą miały okazję wyjaśnić sobie w klatce. Do pojedynku dojdzie, jeśli współwłaścicielka organizacji zostanie dopuszczona do starcia przez lekarzy po pojedynku z Linkimaster" - czytamy na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber: Mam świadomość, że wyrządziłam mężowi krzywdę

Clout MMA. Marianna Schreiber zawalczy z Lexy Chaplin. Znamy szczegóły

8 marca pojedynek Marianny Schreiber z Małgorzatą "Gohą Magical" Zwierzyńską stanął pod wielkim znakiem zapytania. Ich walka miała być jednym z najgłośniejszych wydarzeń zbliżającej się gali Clout MMA 4. Niedługo przed jej rozpoczęciem, patostreamerka została zatrzymana przez policję na terenie Atlas Areny w Łodzi. "Niepokojące informacje ws. Gosi Magical. Będziemy was informować na bieżąco, co z jej walką na Clout MMA 4" - napisał na portalu X Mateusz Sobiecki, rzecznik prasowy federacji Clout MMA. Niedługo później doniesienia o zatrzymaniu rywalki zamieściła Marianna Schreiber i opublikowała wideo sprzed komisariatu w Łodzi. Według celebrytki 50-latka została zatrzymana na 45 dni.

Dlaczego Marianna Schreiber walczy w Clout MMA? W tle gigantyczna kwota

Na Mariannę Schreiber spadła ogromna fala krytyki za to, że zgodziła się wziąć udział w walkach MMA. Możliwe, że to właśnie ta decyzja zaważyła na jej rozstaniu z Łukaszem Schreiberem. Na liczne pytania, dlaczego zdecydowała się stanąć z Gohą w oktagonie, Schreiber odpowiedziała, że za starcie zainkasuje... milion złotych. "Pytacie mnie, czy warto było brać walkę z Gohą Magical. Sądzę, że ta jedynka z przodu i sześć cyfr jest odpowiedzią na to pytanie. Z godnością będę nosić ten ciężar" - napisała w portalu X. Czekacie na jej walkę z Lexy?

Marianna Schreiber po starciu w Clout MMA. Polały się łzy. 'Walka jak pod remizą' fot. screen Clout MMA 3