Królikowski znów uderza w Opozdę. Mówi o groźbach. 'Mam wiele dowodów'

Medialna wojna między Antonim Królikowskim a Joanną Opozdą trwa już od dwóch lat. Byli partnerzy nadal nie mogą się porozumieć. Aktorka zarzuca (jeszcze) mężowi, że unika płacenia alimentów na ich dwuletniego syna Vincenta. Ostatnio Królikowski udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym wyznał, że uregulował już wszystkie swoje zobowiązania. Opowiedział też, jak wyglądają jego relacje z synem i byłą ukochaną.

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Szokujące słowa Antoniego Królikowskiego na temat Joanny Opozdy. Mówi o groźbach. "Mam wiele dowodów"

Wszystko wskazuje na to, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski prędko się nie dogadają. W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" aktor wysunął względem byłej partnerki poważne oskarżenia. Celebryta twierdzi, że Opozda miała kierować groźby pod adresem jego rodziny.

Nie chcę przytaczać wulgaryzmów, jakimi byłem określany ja, moja rodzina i partnerka w jego obecności. Nawet mediacje zostały zerwane przez groźby, jakie padały w kierunku moich bliskich. Mam wiele dowodów i świadków na to, ale staram się zachować je dla sądu

powiedział Królikowski.

Aktor twierdzi też, że do tej pory milczał, gdyż miał nadzieję, że uda mu się dogadać z Joanną Opozdą w sądzie. Niestety, nie wszystko poszło po jego myśli. - Nie mogę dłużej pozwalać na wyniszczanie medialne mojej rodziny. Mnie samego. Nie chcę, żeby na podstawie artykułów syn widział we mnie potwora, na jakiego jestem kreowany - powiedział Królikowski.

Antoni Królikowski walczy o prawo widywania syna. "Niemal nierealne"

Antoni Królikowski zapewniał też, że cały czas walczy o prawo do spotkań z Vincentem. Aktor utrzymuje jednak, że Joanna Opozda robi wszystko, by utrudnić mu kontakt z synem. Celebryta przekonuje, że nie zna nawet nowego adresu byłej partnerki. - Próbowałem spotykać się z Vinim w obecności choć jednej osoby z mojej rodziny, by uniknąć późniejszych, wymyślnych oskarżeń, jednak często nie byli oni wpuszczani do mieszkania i czekali ponad godzinę pod drzwiami. W toku sprawy próbowałem wielokrotnie dogadać się co do widzeń z Vinim bez obecności jego matki i w neutralnych miejscach, ale jest to niemożliwe. Zabezpieczenie kontaktów, tak bym mógł zabierać go do siebie, jest, póki co niemal nierealne - twierdzi.