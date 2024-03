Clout MMA od początku cieszy się sporym zainteresowaniem wśród fanów freak fightów. Tym razem gala przyciągnęła mnóstwo znanych osób. Marcin Najman został zestawiony z Jackiem Murańskim - na ten pojedynek zanosiło się już od dawna. Nie zabrakło również Marianny Schreiber, której pierwotną przeciwniczką miała być Małgorzata Zwierzyńska, jednak ta na kilka dni przed pojedynkiem została zatrzymana przez policję, więc aktywistka otrzymała szansę zmierzenia się z twarzą federacji Lexy Chaplin. Kilka pojedynków przed influencerka stanęła naprzeciw Marty Linkiewicz. Sprawdźcie, która z nich wypadła lepiej.

Zobacz wideo Linkiewicz postanowiła zareagować na słowa Lexy

Lexy vs. Linkiewicz podczas Clout MMA. Emocji nie brakowało nawet po walce

W przerwie od freak fightów Marta Linkiewicz postanowiła namieszać na małym ekranie - wzięła udział w programie TVN7 "Królowa przetrwania". Wróciła jednak do rodzaju rozrywki, który przyniósł jej największą rozpoznawalność. 9 marca stanęła w oktagonie przeciwko Lexy Chaplin. Influencerki stoczyły walkę w formule K-1, w małych rękawicach. Początkowo miało być to najgorętsze starcie wieczoru, jednak ze względu na sytuację związaną z Małgorzatą Zwierzyńską, Chaplin postanowiła zastąpić patostreamerkę, wskutek czego jej walka z Linkiewicz spadła w karcie do miejsca szóstego. Starcie z uczestniczką programu "Królowa przetrwania" miało być dla niej rozgrzewką przed spotkaniem z Marianną Schreiber. Finalnie walkę numer sześć po trzech rundach podczas gali Clout MMA 4 zwyciężyła Marta Linkiewicz. Już na samym początku starcia jej przeciwniczka Lexy Chaplin otrzymała cios w oko, który na chwilę wyłączył ją z walki. Kolejne rundy były jeszcze bardziej wyczerpujące dla influencerek. Co zaskakujące, puchar wręczyła... Natalia Janoszek, czyli koleżanka Linkewicz z programu TVN7.

Natalia Janoszek, Marta Linkiewicz Clout MMA

Clout MMA. Jak przebiegły pozostałe walki?

Nie samą walką najpopularniejszych influencerek w Polsce człowiek żyje. Podczas czwartej odsłony gali zwycięstwo odnieśli tacy zawodnicy jak Rekordzista, Sequento, Ztrolowany, Daniel Omielańczuk czy Adrian Cios. Nie zabrakło zaskakujących zakończeń walki, jak na przykład nokautu technicznego, który miał miejsce w walce Ztrolowanego z Bestią. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.