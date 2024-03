Pojedynek Marianny Schreiber z Małgorzatą "Gohą Magical" Zwierzyńską stanął pod wielkim znakiem zapytania. Ich walka miała być jednym z najgłośniejszych wydarzeń zbliżającej się gali Clout MMA 4. Teraz nie wiadomo, czy się odbędzie. Wszystko przez to, że patostreamerka została zatrzymana przez policję na terenie Atlas Areny. Na razie nie jest znany powód tej sytuacji. Do sprawy odniósł się już Mateusz Sobiecki, rzecznik prasowy federacji Clout MMA. "Niepokojące informacje ws. Gosi Magical. Będziemy was informować na bieżąco, co z jej walką na Clout MMA 4" - napisał na portalu X. Głos zdążyła też już zabrać rywalka Gohy. Celebrytka potwierdziła doniesienia o jej zatrzymaniu i opublikowała wideo sprzed komisariatu w Łodzi. Według niej 50-latka została zatrzymana aż na 45 dni. Czy to się potwierdzi?

Marianna Schreiber nie cieszyła się z rywalki

Marianna Schreiber martwi się o rywalkę i o walkę. Na Instagramie opublikowała nagranie spod komisariatu, na którym czeka razem z synami Gohy i maskotką (ta trzyma transparent z napisem "Oddajcie Gohę!"). Pod nagraniem Schreiber zamieściła obszerny wpis. "Gosia Magical została ZATRZYMANA. Walki z Gosią Magical nie będzie. Gosia została dziś podczas media treningu @cloutmma zabrana. Jesteśmy na komisariacie policji w Łodzi i próbujemy się czegokolwiek dowiedzieć razem z organizatorami i synami Gosi. Trzymajcie kciuki…" - czytamy. Z kolei na nagraniu słyszymy, jak syn patocelebrytki mówi, że otrzymał telefon z policji o zatrzymaniu mamy. Ta ma pozostać w areszcie na 45 dni. Więcej szczegółów rzekomo nie udało mu się uzyskać.

Marianna Schreiber wcześniej zarzekała się, że nie zawalczy ze Zwierzyńską

Marianna Schreiber przechodzi teraz trudny czas. Kilka dni temu celebrytka dowiedziała się za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jej mąż, który ubiega się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy, jest z nią w separacji. "Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji" - powiedział Łukasz Schreiber w wywiadzie z portalem metropoliabydgoska.pl. To był cios dla Marianny, która od tygodni przygotowywała się do walki z patostreamerką Gohą Zwierzyńską zaplanowanej na 9 marca. To, że żona posła PiS i patostreamerka spotkają się w oktagonie, dla pierwszej z nich był sporym szokiem. "O matko! Co tu się dzieje? Jaka walka z Gohą?! Nie wiem, w co jestem wplątywana, ale nie ma takiego tematu, muszę to szybko wyjaśnić, bo wiem, że to wygląda fatalnie" - pisała początkowo w mediach społecznościowych roztrzęsiona Schreiber.

Nie jest tajemnicą, że między rywalkami iskrzy. Podczas konferencji Clout MMA doszło do ich pierwszej publicznej słownej potyczki. - Goha to jest Goha, a ty jesteś śmieciem, którym mogę wytrzeć d**ę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie - grzmiała Zwierzyńska do Schreiber. - Szanuję to - odpowiedziała Marianna Schreiber. Patoinfluencerka nie kryła złości, że celebrytka dodała wcześniej wpis w mediach społecznościowych, w którym określiła rodzinę Zwierzyńskiej jako patologię.

Marianna Schreiber vs. Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska. W tle wielkie pieniądze

Na Schreiber spada ogromna krytyka za to, że zgodziła się wziąć udział w walkach, zwłaszcza że jeszcze nie tak dawno sama była ogromną przeciwniczką gal freak fightowych. Na liczne pytania, dlaczego mimo to zdecydowała się stanąć z Gohą w oktagonie, Schreiber odpowiedziała, podając kwotę, którą zgarnie za walkę. Jak wyznała we wpisie zamieszczonym w serwisie X, zainkasuje za nią milion złotych.

Pytacie mnie, czy warto było brać walkę z Gohą Magical. Sądzę, że ta jedynka z przodu i sześć cyfr jest odpowiedzią na to pytanie. Z godnością będę nosić ten ciężar

- napisała

Kim jest Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska?

Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska to matka popularnego patostreamera Daniela Magicala, która niejednokrotnie pojawiała się w jego materiałach, nierzadko w stanie nietrzeźwym. Aktualnie uznawana jest za internetową twórczynię, a niedawno zawalczyła w oktagonie ze swoją niedoszłą synowa Nikitą. Walka odbiła się szerokim echem w sieci. Wówczas wielu komentatorów twierdziło, że federacja freakfightowa przekroczyła granicę dobrego smaku. Organizatorzy Clout MMA idą jednak w zaparte i wciąż promują kontrowersyjną patoinfluencerkę. Niedawno Małgorzata "Goha Magical" przeszła wizerunkową nawet metamorfozę.