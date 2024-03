Krzysztof Respondek to aktor, który na zawsze zapisze się w pamięci Polaków. Widzowie pokochali go za występy w "Barwach szczęścia", "Świętej wojnie" i "Okruchach". Niestety, Respondek miał zawał serca i niedługo później zmarł. Informacja o jego śmierci obiegła media tuż przed świętami - 22 grudnia 2023 roku. Jako jeden z pierwszych pożegnał go Krzysztof Hanke, wieloletni przyjaciel gwiazdora. Teraz kabareciarz podzielił się planami związanymi z Rakiem i ujawnił, kto dołączył do zespołu. Podjął słuszną decyzję? Fani nie mają wątpliwości. Więcej zdjęć Krzysztofa Respondka i kabaretu Rak znajdziesz w galerii na górze strony.

Kabaret Rak z nowym składem. To on przejmie rolę Krzysztofa Respondka

Krzysztof Hanke opublikował na Facebooku zaskakującą informację. "No cóż… Dalej działamy. Krzysiu. Wspieraj nas" - napisał pod grafiką, na której pozuje obok Andrzeja Kozłowskiego. To właśnie on ma zastąpić Respondka. Kozłowski może pochwalić się sporym doświadczeniem na scenie. Pojawiał się m.in. w Teatrze Bagatela i Teatrze Ludowym. Wierni fani z pewnością kojarzą go z występów w Kabarecie pod Wyrwigroszem. Publiczność miała również wielokrotnie okazję posłuchać muzyki latynoskiej w jego wykonaniu. Kozłowski podobnie jak Respondek brał udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Co o takim wyborze myślą fani kabaretu?

Fani reagują na decyzję Krzysztofa Hankego. Wspominają Krzysztofa Respondka

Ci, którzy z kabaretem Rak związani są od dawna, bardzo entuzjastycznie podeszli do ogłoszonej decyzji. "Krzysiu Respondek będzie z nieba wam kibicował i się cieszył, że kabaret trwa, a ja mam nadzieję, że uda mi się przyjść na wasz występ", "Fajnie, że jesteście", "Krzyś i ja będziemy wam kibicować", "Życzę wam panowie samych wspaniałości. Taki duet to tylko kupa śmiechu i o to chodzi", "Wspiera was nie tylko Krzysiek. Dacie radę, chłopaki. Jesteście the best" - pisali pod postem. Wygląda na to, że zarówno Hanke, jak i Kozłowski mogą liczyć na wsparcie swoich miłośników. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Hanke przez lata występował z Krzysztofem Respondkiem. Podjął decyzję, co dalej

Aleksander Woźniak, Krzysztof Hanke, Andrzej Kozłowski na nangraniach To on zastąpi Krzysztofa Respondka w kabarecie Rak. Dobra decyzja? Fot. @Krzysztof Hanke/ Facebook