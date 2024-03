Agnieszka Włodarczyk przez wiele lat występowała w popularnych produkcjach. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "13 posterunku" czy "Pierwszej miłości". Prywatnie aktorka jest żoną Roberta Karasia, z którym w 2021 roku doczekała się syna Milana. Jakiś czas temu Agnieszka Włodarczyk zrezygnowała ze swojej kariery aktorskiej. Chociaż zniknęła z ekranów, to prężnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil Włodarczyk obserwuje 366 tysięcy użytkowników. Oprócz tego gwiazda czasami udziela wywiadów. 8 marca wystąpiła razem ze swoim mężem w podcaście Radosława Majdana. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś pobrali się w Polsce w tajemnicy

Agnieszka Włodarczyk wyjawia prawdę o aktorstwie. "To film zrezygnował ze mnie"

Agnieszka Włodarczyk wyznała w podcaście "Cały ten Majdan", że bardzo często dostaje pytania o to, dlaczego zrezygnowała z aktorstwa. Gwiazda postanowiła rozwiać wątpliwości. - To film zrezygnował ze mnie, ja mam takie poczucie. I to dawno temu, myślę, że to już jakieś dziesięć lat - mówiła w rozmowie. Włodarczyk wyznała, że występowała w serialach, ponieważ dawały jej poczucie bezpieczeństwa. Dopóki nie związała się z Robertem Karasiem, była zdana jedynie na siebie. - To, co zarobiłam, to miałam, inaczej nie miałam. Musiałam sobie zapewnić stabilność finansową, a to zapewniły mi seriale - mówiła. Aktorka wyznała, że ciągle może liczyć na propozycje pracy w zawodzie. Nie zamierza z nich jednak korzystać. - Ostatnio dostałam propozycje do dwóch programów. Ze względu na to, że wiem, jak to wygląda potem w praniu, jakie to jest czasochłonne, to ja nie jestem w stanie zrezygnować z bycia z rodziną - wyjawiła. Włodarczyk dodała, że czuje się spełniona. - Nie potrzebuję oklasków, nie potrzebuję blichtru, nie potrzebuję fejmu. Nie mam takiej potrzeby - skwitowała w wywiadzie.

Agnieszka Włodarczyk Fot. @Przegląd Sportowy / YouTube / screenshot

Agnieszka Włodarczyk jest starsza od Roberta Karasia. "Mam w nosie opinie innych"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są szczęśliwym małżeństwem. Mimo tego ciągle spotykają się z krytyką ze strony osób, które wytykają im różnice wieku. Jakiś czas temu Włodarczyk postanowiła rozprawić się z hejterami i opublikowała post na Instagramie. "W Polsce, jak facet ma młodszą żonę to normalne, ale jak żona ma młodszego męża, to wzbudza kontrowersje. Robert jest ode mnie młodszy równo osiem lat i trzy miesiące. Jak na polskie standardy, to dość dużo. Dlatego prawie każdy portal podkreśla naszą różnicę wieku. Ale jak sobie pomyślę, że mój mąż robi mi takie zdjęcia i podziwia każdego dnia, to mam w nosie opinie innych. Każda z nas czuje, czy podąża dobrą drogą" - napisała.