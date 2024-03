Olga Frycz przez wiele lat pracowała jako aktorka. Później jednak zniknęła z ekranów i skupiła się m.in. na podróżowaniu oraz rozwijaniu kariery w mediach społecznościowych. Aktorka ma dwie córki: Helenę ze związku z Grzegorzem Sobieszkiem oraz Zofię, której tatą jest Łukasz Nowak. Od jakiegoś czasu Olga Frycz była singielką, o czym informowała na profilu na Instagramie. "Póki co chętnie popatrzę na zakochanych tak z bezpiecznej odległości, z boczku. I sprawia mi radość widzieć ich szczęście, ale no... Tak jak mówię, dziękuję, postoję z boczku i sobie popatrzę tylko" - pisała. Teraz te słowa nie są już aktualne. Olga Frycz pochwaliła się nowym partnerem.

Zobacz wideo Olga Frycz pokazała mieszkanie Zofii Zborowskiej

Olga Frycz opublikowała zdjęcie z partnerem. "Piękny widok"

Olga Frycz przebywa obecnie na Teneryfie. Celebrytka opublikowała romantyczne zdjęcie, na którym spaceruje po plaży ze swoim partnerem. Na zamieszczonym kadrze mężczyzna całuje Frycz w głowę i czule ją obejmuje. Kto skradł serce aktorki? Jak się okazuje, nowy partner Olgi Frycz to profesjonalny tancerz Albert Kosiński. Obserwatorzy aktorki dobrze znają mężczyznę. Celebrytka kilka razy zamieszczała ich wspólne nagrania z tanecznych treningów. Pod wspólnym zdjęciem Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Wiedziałam, że coś z tego tańczenia wyniknie. Ogromu szczęścia i miłości", "Tak coś czułam, patrząc na treningi", "Piękny widok", "O, jak słodko", "Od razu wiedziałam. Wyczytałam to szczęście w twoich oczach", "Gratulacje" - pisali internauci pod postem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Olga Frycz o romansie z żonatym mężczyzną. "Byłam złem wcielonym"

W 2008 roku Olga Frycz miała romans z żonatym reżyserem - Jackiem Borcuchem. Ich związek nie przetrwał. Jakiś czas temu Frycz wystąpiła w podcaście Żurnalisty. Po latach opowiedziała o tej relacji. Dziś postąpiłaby zupełnie inaczej. - To jest dla mnie rzecz haniebna. Już teraz wiem, że nigdy więcej bym się w taką sytuację nie wplątała, natomiast wytłumaczeniem była miłość. Mnie się dostało najbardziej, bo zawsze dostaje się młodym dziewczynom. Ja byłam złem wcielonym - mówiła w rozmowie. ZOBACZ TEŻ: Olga Frycz zdecydowała się na radykalną zmianę. "Przyszłam w długich, wyszłam w krótkich"

Olga Frycz podczas próby tanecznej z nowym partnerem Fot. @tojafrycz