Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek przyjaźnią się z Agnieszką Włodarczyk i Robertem Karasiem. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że znani małżonkowie gościli w najnowszym odcinku podcastu byłego bramkarza. Wywiad został wyemitowany 8 marca. Mowa o audycji "Cały ten Majdan" dla Onetu i Przeglądu Sportowego. Prowadzący poza tematami związanymi ze sportową karierą Roberta, poruszył też wątek kariery aktorskiej Agnieszki. I zapytał ją, dlaczego od dawna nie można oglądać jej na szklanym ekranie. Para zdradziła też, jak wyglądały początki ich znajomości.

Agnieszka Włodarczyk o początkach znajomości z Robertem Karasiem

Okazuje się, że Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś poznali się w 2018 roku. I to przez internet. Prowodyrką była aktorka. - Ja pierwsza zaobserwowałam [na Instagramie -red.] Roberta. Jechałam na jedną ze spraw o zniesławienie do Krakowa. Zawsze jak jeżdżę pociągami to kupuję sobie różne pisma i zobaczyłam go w gazecie. I mówię: "O kurczę, jaki fajny chłopak". I sobie go zaobserwowałam. Z rok, dwa to było takie obserwowanie siebie - przyznała Agnieszka Włodarczyk w podcaście "Cały ten Majdan". Ich znajomość przeniosła się do świata realnego dopiero dwa lata później, gdy ludzie cierpieli przez pandemię COVID-19 i lockdown. Aktorka nagrała wtedy mały tutorial, jak samemu obciąć włosy, co przyciągnęło uwagę sportowca. Zareagował na jej InstaStories i jeszcze tego samego dnia ją odwiedził. Włosów jednak nie obciął. Spędzili cały wieczór na rozmowie. - Była pandemia. Ja już wariowałam w tym domu, byłam sama, miesiąc siedziałam sama w chacie. Tylko te psy, koty i ja. Mówię, co ja mam zrobić? Wszyscy fryzjerzy pozamykani, to sobie obetnę włosy. W tym momencie odzywa się Robert - "czy podetniesz mi końcówki"? Przyjechał wieczorem i tak został - dodała Włodarczyk. W 2021 roku urodził się ich syn, Milan. 29 listopada 2023 roku podczas pobytu w Dubaju wzięli symboliczny ślub, a około miesiąca wcześniej zalegalizowali swój związek w Polsce.

Agnieszka Włodarczyk tłumaczy, dlaczego zniknęła ze świata filmowego

Agnieszka Włodarczyk debiutowała w wieku 14 lat w teatrze Studio Buffo w musicalu "Metro". Szerszej publiczności dała się poznać w 1997 roku dzięki tytułowej roli w filmie Macieja Ślesickiego "Sara" oraz jako Agnieszka w sitcomie "13 posterunek". W kolejnych latach zagrała między innymi w serialach: "Zostać miss", "Plebania" i "Pierwsza miłość". W swojej filmografii ma też rolę w "E=mc²" i "Nigdy w życiu!". Ostatni raz w filmie zagrała w 2018 roku. Była to postać Palomy w "Diablo. Wyścig o wszystko". Dlaczego w ostatnich latach nie kontynuuje swojej aktorskiej kariery? Obecnie Agnieszka utrzymuje się m.in. z Instagrama. - Często dostaję pytanie czemu zrezygnowałam z filmu. To film zrezygnował ze mnie, ja mam takie poczucie. I to dawno temu, jakieś myślę dziesięć lat. Kiedy poszłam bardziej w seriale. A w seriale poszłam dlatego, bo potrzebowałam poczucia bezpieczeństwa. To, co zarobiłam, to miałam. Musiałam sobie zapewnić stabilność finansową, a to zapewniły mi seriale. I pewnie dlatego później byłam kojarzona z tymi serialami - powiedziała i zdradziła, że obecnie dostaje propozycje występowania w programach rozrywkowych.