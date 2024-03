Marianna i Łukasz Schreiberowie niedawno postanowili się rozstać. Polityk Prawa i Sprawiedliwości i zawodniczka federacji freak-fightowej Clout MMA pobrali się w 2015. To mąż Marianny zabrał głos na temat rozstania. - Jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - powiedział w wywiadzie z portalem metropoliabydgoska.pl. Marianna Schreiber sama obchodzi Dzień Kobiet.

Zobacz wideo Marianna Schreiber nie szczędzi słów. "Wyrządziłam mężowi krzywdę"

Marianna Schreiber po raz pierwszy jest sama w Dzień Kobiet. Zdradziła, jak się czuje

Marianna Schreiber aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Kobieta nie ukrywała, że rozstanie z mężem nie było dla niej łatwe. Celebrytka chciała nawet zrezygnować z walki na Clout MMA. W Dzień Kobiet wyjątkowo mocno poczuła brak męża. Z tej okazji opublikowała zdjęcie. Nie ukrywała również, jak obecnie się czuje. Wciąż ma żal. "Dziś jest nasz dzień. To dla mnie trudny czas, ale siła jest kobietą. Pamiętajmy o tym" - napisała Schreiber w sieci. Nie obyło się również bez życzeń dla innych kobiet. Podkreśliła, że to święto nie skupia się jedynie wokół kwiatów, ale świadomości. "Życzę każdej z was samoświadomości, niezależności, a przede wszystkim uśmiechu. Ja sama dziś do tego dojrzałam, choć nie było to łatwe, dlatego tym bardziej wam tego życzę (...) - podkreśliła zawodniczka Clout MMA. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Marianna Schreiber zabrała głos na temat rozstania. Nie szczędziła słów na temat wypowiedzi męża

Marianna Schreiber jakiś czas temu odpowiedziała na słowa męża. Bez wahania podkreśliła, że według niej o partnerze powinno się mówić albo dobrze, albo wcale. Wyznanie męża ją zaskoczyło. Zwróciła się również do obserwatorów. Poprosiła internautów o wyczucie w sekcji komentarzy z uwagi na córkę. Była zawiedziona. "Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - napisała na platformie X.