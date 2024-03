8 marca to wyjątkowy dzień - Dzień Kobiet. To coroczne święto obchodzone jest od 1909 roku. Od 1975 roku ONZ obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet jako dzień uznania "zasług wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne". Postanowiliśmy zapytać gwiazdy, czy i w jaki sposób go obchodzą.

Dla Karoliny Korwin-Piotrowskiej to dzień walki o prawa kobiet. Olejnik mówi o bohaterkach z Ukrainy

Karolina Korwin-Piotrowska niejednokrotnie podkreślała, jak ważna jest walka o prawa kobiet. Prawa, które zostały nam w jakiś sposób, przynajmniej w Polsce, zabrane, jak na przykład prawo do aborcji. Dziennikarka w rozmowie z nami zaznaczyła, że nie chodzi o "całowanie po rączkach", a o równouprawnienie. "(...) Jak widać, nadal żyję w kraju, w którym to mężczyźni decydują o prawach kobiet, ich bezpieczeństwie, życiu. [Ten dzień kojarzy mi się - red.] z walką o równe płace, równe traktowanie, godność i prawo do nietolerowania chamskich i seksistowskich dowcipasów, z których nauczono nas się śmiać, choć w środku chciało się płakać. Nikt nie musi mnie całować w rękę, wystarczy, żeby dał mi szacunek, wolność i prawo do decyzji" - powiedziała.

Przesyłam moje życzenia dla Wszystkich Kobiet. Dziewczyny bądźmy silne! Mądre głowy zwyciężą. Myślami jestem z bohaterkami z Ukrainy i wszędzie tam, gdzie trwa wyniszczająca wojna! You’ll Never Walk Alone! [Nigdy nie będziecie iść same - red.]

- dodała Monika Olejnik, która od lat mówi o akcji #StopPrzemocy w mediach społecznościowych.

Joanna Jabłczyńska zaznaczyła, że bycie kobietą to wyzwanie. Małgorzata Tomaszewska we wzruszających słowach o córce

Bycie kobietą to w dzisiejszych czasach ogromne wyzwanie. Chciałyśmy mieć prawo do pracy - mamy je. Ale nikt nie pamięta o tym, że poza pracą zajmujemy się dziećmi, domem i ugotowaniem obiadu. Gdy nie udaje nam się wyrobić ze wszystkim na czas lub popełnimy jakiś błąd, często mamy do siebie pretensje. Joanna Jabłczyńska w rozmowie z nami zaznaczyła, że powinnyśmy zdjąć z siebie ten ciężar.

Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach wymaga się od kobiet zdecydowanie zbyt wiele w zbyt wielu aspektach - mamy być idealnymi żonami, matkami, pracownikami, dbać o dom i ogarniać domowe obowiązki. Choć rzeczywiście jesteśmy mistrzyniami w wielozadaniowości. Marzę, aby kobiety zdjęły z siebie ten ciężar poprzednich pokoleń i pamiętały o sobie. (...) Marzę o tym, aby każda kobieta nie tylko dziś, ale każdego dnia mogła znaleźć choć chwilę tylko dla siebie"

- przyznaje aktorka. I a'propos "pamiętania o sobie", o którym mówiła Joanna Jabłczyńska, to idealnym przykładem na to, że czasem bywa ciężko ze znalezieniem czasu dla siebie, jest Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka powiedziała nam, że nie ma zbyt wielu wolnych chwil. Jest mamą dwójki dzieci, w tym - dwutygodniowej córki. Nie narzeka jednak. Wręcz przeciwnie - cieszy się, że może w tym wyjątkowym dniu doświadczać najmocniejszej ze wszystkich miłości - miłości matki do dziecka.

W tym wyjątkowym dla mnie czasie bardzo doceniam, że jestem kobietą, że to w moim organizmie powstaje nowe życie, że mogę karmić swoją córeczkę i doświadczyć najmocniejszej miłości z możliwych - do własnego dziecka

- zaznaczyła.

Anna Popek stawia na relaks w Dniu Kobiet. Mówi, czym jest kobiecość

Dla Anny Popek dzieci są równie ważne. Dziennikarka w rozmowie z nami przyznała, że Dzień Kobiet zaczyna od złożenia życzeń ukochanym córkom. Sama zaś stawia na relaks i zawsze stara się zrobić coś miłego dla siebie. Dziennikarka zaznaczyła, że kobiecość "to siła, przywilej dawania życia, piękno i dobro". Dlatego stara się być dla siebie dobra i tego samego życzy wszystkim paniom. A więcej zdjęć gwiazd, które świętują Dzień Kobiet znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Świętuję Dzień Kobiet- najpierw składam życzenia córkom. Kwiaty przyjmuję z radością i zawsze robię coś miłego dla siebie - dla ciała bądź dla ducha albo jedno i drugie. Pozwalam sobie "zgrzeszyć" czymś słodkim i wtedy nie mam wyrzutów sumienia. Jem z przyjemnością. Kobiecość to siła, to przywilej dawania życia, to piękno i dobro. Jest jak słońce, do którego się uśmiechamy. Dlatego dobrze, że ten dzień łączy się z początkiem wiosny

- skwitowała.