Magda Gessler w samym ręczniku nadaje spod prysznica. Kusi nóżką

Magda Gessler to niezwykle barwna postać w polskim show-biznesie. Od 2010 roku prowadzi program "Kuchenne rewolucje". Oprócz kariery telewizyjnej Magda Gessler prężnie działa także w mediach społecznościowych. Może pochwalić się całkiem pokaźną liczbą odbiorców. Na swoim profilu na Instagramie restauratorka ma już ponad milion obserwujących. To właśnie na tej platformie gwiazda dzieli się z internautami zdjęciami z życia prywatnego. Tym razem zaskoczyła. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda Gessler w nietypowej scenerii złożyła życzenia z okazji Dnia Kobiet. "Pokochajcie się"

Magda Gessler dodała na Instagram specjalny post z okazji Dnia Kobiet. Na opublikowanych zdjęciach pozowała w łazience, a dokładniej pod prysznicem. Miała na sobie jedynie ręcznik. Gessler opatrzyła kadry długim opisem, w którym zaapelowała do wszystkich kobiet, aby tak jak ona, pokochały siebie i cieszyły się swoją kobiecością. "To jedyna droga do wspaniałego życia, pełnego uśmiechu i radości. Jeśli pokochacie siebie, reszta stanie się prostsza. Świat też was pokocha. Bądźmy odważne, nie bójmy się żyć. Nie odpuszczajmy. Nie stawiajmy granic. Cieszmy się swoją kobiecością" - pisała Gessler. Gwiazda zakończyła post swoim słynnym powiedzeniem. "Besos dla dużych i małych kobiet" - napisała. Internauci pospieszyli z komentarzami. Odbiór zmysłowej sesji Gessler był bardzo pozytywny. "Królowa", "Pani Magda inspiracją", "Piękna w każdym calu", "To jest złoto" - pisali. Wam również spodobały się życzenia od Magdy Gessler?

Magda Gessler planuje przejść na emeryturę? Nic z tych rzeczy

Magda Gessler od lat prowadzi program "Kuchenne rewolucje". Nie da się ukryć, że jest bardzo zaangażowana w swoją pracę. 70-letnia restauratorka mogłaby przejść już na emeryturę. Namawia ją do tego mąż. Ten pomysł nie podoba się jednak Gessler. - Nie widzę się na emeryturze. Nie wiem, co to jest. Mój mąż cały czas chce, żebym przeszła na emeryturę. Chyba zwariował. Chce, żebym zmywała statki i mu gotowała (...) Jakiś obłęd. Jak można w ogóle w tak młodym wieku myśleć o emeryturze? To już człowiek się zabija od razu - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: Stewardessa zdradza, co ma wyprawiać w podróży Magda Gessler. "Pytają, kim jest ta kobieta"

