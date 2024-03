Izabella Krzan to znana prezenterka, która przez lata była związana z Telewizją Polską. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w programie "Pytanie na śniadanie". Jej przygoda z formatem skończyła się pod koniec 2023 roku. Krzan, podobnie jak inni prezenterzy ze śniadaniówki, straciła posadę prowadzącej. Nie mogła jednak narzekać na brak perspektyw zawodowych. Dołączyła do ekipy Kanału Zero. Prywatnie Krzan jest od kilku lat w związku. Niedawno podzieliła się prywatnymi zdjęciami z partnerem. Pod postem zrobiło się ciekawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Surnik została na Woronicza mimo zmian w TVP. "Nie dotyka to nas"

Izabella Krzan świętuje czwartą rocznicę związku. Wspomniała o dzieciach. "Będą, będą"

Izabella Krzan jest w związku z Dominikiem Kowalskim, który pochodzi z artystycznej rodziny. Jego mama, Barbara Falender, to jedna z najsłynniejszych rzeźbiarek w Polsce. Ostatnio prezenterka zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z ukochanym. Miała ku temu powód. Zakochani świętowali czwartą rocznicę związku. "Ale heca" - napisała Izabella Krzan. Wśród zamieszczonych fotografii znalazły się m.in. kadry z wakacji i wspólnych spacerów. Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Jeden z nich dotyczył... potomstwa. "Ale będą dzieci ładne" - czytamy po postem. Izabella Krzan postanowiła odpowiedzieć na komentarz. "Będą, będą. Szkoda marnować takie geny" - napisała prezenterka. Czekacie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Izabella Krzan zdementowała plotki o romansie z Rafałem Brzozowskim. "Bardzo się przyjaźnimy"

Jakiś czas temu Izabella Krzan odniosła się do plotek na temat jej rzekomego romansu z Rafałem Brzozowskim. Prezenterka dobrze zna się z piosenkarzem dzięki programowi "Koło fortuny". W rozmowie z Jastrząb Postem Krzan wyjawiła, że chociaż ma dobry kontakt z Brzozowskim, to łączy ich jedynie przyjaźń. Mogą na siebie liczyć. - On mnie wspiera bardzo nawet w takich moich prywatnych rzeczach, ja jego również. Aktualnie życie tak się potoczyło, że jestem w związku - mówiła Krzan w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Izabella Krzan kupiła mieszkanie w zabytkowej kamienicy. W środku chaos. "Strach przykrywa radość"

Izabella Krzan z partnerem Fot. @izabellakrzan / Instagram