Miss World to obok Miss Universe najważniejszy tytuł w konkursach piękności na świecie. W nadchodzącym finale tegorocznej edycji o koronę zawalczy Krystyna Sokołowska. 26-letnia białostoczanka już w 2022 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, który okazał się dla niej przepustką do większego konkursu. Miss World 2024 odbędzie się w Indiach - reprezentantka Polski jest już na miejscu i sumiennie odlicza dni do finału na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo To ona została Miss World 2021! Kim jest Karolina Bielawska?

Miss World 2024. Kim jest Krystyna Sokołowska? Będzie reprezentować Polskę

"Panie i panowie, mam zaszczyt reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie Miss Świata. Dziękuję za dołączenie do mnie w tej niesamowitej podróży" - napisała na swoim profilu Krystyna Sokołowska, która nie może się doczekać, aby stanąć w walce o wygraną z modelkami z całego świata. Wiadomo, że Sokołowska zaprezentuje się w finale w kreacji zaprojektowanej specjalnie na wybory Miss World przez Madonna Atelier. Podczas wydarzenia najpierw poznamy top 40, kolejno top 12, a potem wyłowiona zostanie szóstka najlepszych kandydatek. Na sam koniec nastąpi koronacja nowej Miss World. 71. finał wyborów Miss World odbędzie się w sobotę 9 marca w Mumbaju w Indiach.

Miss World. Aneta Kręglicka i Karolina Bielawska wróciły do kraju z koroną

Przypominamy, że do tej pory Polki dwukrotnie wygrały konkurs Miss World. Była to Aneta Kręglicka w 1989 roku oraz Karolina Bielawska w 2022 roku. Dwa lata temu zapytaliśmy starszą z nich, co sądzi o wygranej młodszej koleżanki w konkursie Miss World. Zwyciężczyni tytułu z 1989 roku udzieliła przy okazji rady dla swojej następczyni. - Bardzo się cieszę. To wspaniałe! Mam nadzieję, że dla Karoliny to będzie piękna przygoda życia. Niech się tym cieszy! Gratulacje! Życzę, żeby traktowała tę przygodę jako dobre doświadczenie. Przy tej okazji poznawała siebie i swoje możliwości. Ale miała dystans do zamieszania, które teraz wywołała. I niech pozostanie wierna sobie - powiedziała w rozmowie z Plotkiem Aneta Kręglicka. Warto podkreślić, że duże sukcesy w wyborach najpiękniejszej kobiety świata osiągały także Ewa Wachowicz w konkursie Miss Polonia 1992 (4 miejsce) oraz Katarzyna Borowicz w konkursie Miss Polonia 2004 (4 miejsce i tytuł Queen of Europe).

Miss World 2024. Kim jest Krystyna Sokołowska? Będzie reprezentować Polskę Miss World 2024. Kim jest Krystyna Sokołowska? Będzie reprezentować Polskę, fot. Instagram @krysia_sokolowska