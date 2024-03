Filip Chajzer odszedł z "Dzień dobry TVN" w atmosferze skandalu. Następnie spełniał się w radiu. Sporo udzielał się w mediach społecznościowych, szczególnie w temacie depresji, która go dotknęła. Gdy okazało się, że weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami", w sieci zawrzało. Propozycję miał mu złożyć sam Edward Miszczak. W programie padło nawet stwierdzenie, że Edward Miszczak "go uratował". "Ja go bardzo lubię. Szukaliśmy ludzi znanych, którzy nigdy nie korzystali, nie tańczyli, no i tak padło na Filipa i okazało się, że jakoś daje radę" - podkreślał dyrektor programowy w rozmowie z Plejadą.

REKLAMA

Zobacz wideo Filip Chajzer o najgorszych momentach na treningach do "Tańca z Gwiazdami". "Jestem betonowym klocem"

Filip Chajzer zostanie gwiazdą Polsatu? Wymowna odpowiedź Edwarda Miszczaka

Jakiś czas temu prezenter wygadał się z rozmowie z tym samym portalem, że prawdopodobnie poprowadzi nowy, ulepszony hit sprzed lat "Idź na całość", którego gospodarzem przed laty był jego ojciec Zygmunt Chajzer. Mało tego - miałby go prowadzić razem z nim! " Jedni będą oglądali dla sentymentu, drudzy, żeby zobaczyć, jak stary Chajzer jest stary, a młody jest młody, znaczy... nic o tym nie wiem..." - wygadał się jakiś czas temu prezenter w rozmowie z Plejadą. Na pytanie, które padło ze strony portalu w kierunku Edwarda Miszczaka, czy Filip Chajzer ma szanse zagrzać miejsce w stacji na dłużej, ten wymownie odpowiedział:

To nie jest dobre pytanie... Może nie na ten moment

- odpowiedział.

Marcin Prokop komentuje karierę Filipa Chajzera. Oszczędził go? "Jest człowiekiem trochę...."

W jednej z najnowszych rozmów Marcin Prokop został zapytany o zawodowe wyczyny Filipa Chajzera. - Jest człowiekiem trochę pogubionym - podsumował dawnego kolegę z TVN-u. A później dodał:

Trudno mi być adwokatem jego sprawy, bo to jego życie, jego wybory i jego kariera. Natomiast myślę, że na wielu polach jest człowiekiem trochę pogubionym i jak ktoś ma świadomość jego życiorysu, tego, co się w jego życiu wydarzyło, jakie go spotkały nieszczęścia, to nie powinien być zdziwiony, że po czymś takim człowiek się długo podnosi. Ja mu życzę jak najlepiej i myślę, że ta próba odnalezienia się teraz w Polsacie, w którym zdaje się ma ze swoim tatą prowadzić program, że to będzie jego miejsce. To jest człowiek, który powinien robić w rozrywce

- powiedział Kubie Wojewódzkiemu w podcaście "Wojewódzki i Kędzierski". Więcej zdjęć Filipa Chajzera znajdziecie w naszej galerii na górze strony.