Kabula Nkalango Masanja to adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej. Panie poznały się w 2014 roku w Tanzanii, gdzie Wojciechowska realizowała dokument "Ludzie duchy" o przemocy wobec osób zmagających się z albinizmem. Historia 16-latki bardzo poruszyła dziennikarkę. Kabula w wyniku brutalnej napaści w wieku 12 lat straciła rękę. Masakrycznego ataku dokonano w jej własnym domu. Według afrykańskich wierzeń amulety wykonane z części ciała osób dotkniętych albinizmem przynoszą szczęście. Mężczyźni, którzy ją napadli, obcięli jej rękę maczetą, aby sprzedać ją na czarnym rynku. Kabula została bohaterką reportażu Wojciechowskiej i panie tak bardzo się do siebie zbliżyły, że dziennikarka postanowiła zostać jej przybraną mamą. Co dziś u niej słychać? Kabula jest aktywna w mediach społecznościowych i właśnie opublikowała zdjęcie z okazji Dnia Kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wypoczywa Martyna Wojciechowska? Widziała najdalsze zakątki świata, a wybiera popularne miejsce w Polsce

Kabula zwróciła się do Martyny Wojciechowskiej. Okazja jest wyjątkowa

Mimo brutalnej napaści, jakiej w młodym wieku doświadczyła Kabula, przybrana córka Martyny Wojciechowskiej nie poddaje się, jest ambitna i realizuje kolejne życiowe cele. Kabula studiuje prawo w Tanzanii, ale często odwiedza Polskę. Tym razem przesłała spersonalizowane życzenia swojej mamie. Kabula właśnie podziękowała fundacji Martyny Wojciechowskiej, a także samej dziennikarce za troskę, wsparcie i szanse, którą dostała. Napisała też kilka słów do swoich obserwatorów.

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy mnie wspierają, aby się im wiodło i aby osiągali sukcesy w czymkolwiek, co sobie zamarzą - napisała na Instagramie.

Kabula wskoczyła w elegancji garnitur i świętuje Dzień Kobiet. Martyna Wojciechowska nie kryje zachwytu

Z okazji Dnia Kobiet Kabula opublikowała także w sieci zdjęcie. Na fotografii pojawiła się a bardzo eleganckim wydaniu. Założyła kremowy garnitur i buty na obcasie. Jest elegancka, uśmiechnięta i bije od niej pewność siebie. W komentarzach odezwała się jej przybrana mama, Martyna Wojciechowska. Dziennikarka skomplementowała swoją córkę. "O Boże! Wyglądasz fantastycznie! Jestem z ciebie taka dumna" - napisała Wojciechowska. Pojawiło się także wiele ciepłych słów od internautów. "Jesteś moją największą inspiracją. Jestem dumna, że stałaś się taką dzielną i silną kobietą", "Piękna i odważna kobieta", "Wyglądasz fantastycznie!" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie znajdziecie na dole strony.

Kabula i Martyna Wojciechowska nagrały razem teledysk. Piosenka ma wyjątkowe przesłanie