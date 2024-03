Para poznała się w 2002 roku, a ich związek był niezwykle interesujący dla mediów. Maja Hirsch i Jacek Braciak rozstali się nagle, ale uszanowali swoją prywatność. Z ich relacji zrodziła się córka - Marysia. Obecnie ma 21 lat i już zaplanowała przyszłość.

Córka Mai Hirsch i Jacka Braciaka ma plany. Nie zostaje w kraju

Przez lata aktorska para budziła spore zainteresowanie ze strony mediów i widzów. Ze związku doczekali się córki, która urodziła się w 2003 roku. Hirsch wyznała, że Marysia była w nią wpatrzona, ale wynikało to raczej z tego, w co się ubierała mama. - Oglądała mnie i zazdrościła, ale bardziej tego, że się tak ładnie ubieram. To było śmieszne, bo nie patrzyła, jak gram, tylko jak jestem ubrana - stwierdziła w rozmowie z Plejadą. Aktorka wyznała, że córka nie ma zamiaru iść w ślady rodziców. Choć na początku była zainteresowana aktorstwem, po latach zmieniła zdanie i ostatecznie odpuściła sobie karierę w filmie. Marysia miała plan, by opuścić Polskę.

Ja jestem bardzo liberalna, bardzo otwarta. Marysia chce wyjechać z Polski. Na razie ma taki pomysł i myślę, że to jest ok. Niech sobie tam hula po świecie, sprawdza, czy jej dobrze. Może wróci, może nie, zobaczymy

- opowiadała Hirsch. Rodzice nie mają zamiaru jej zatrzymywać i uznają, że jeśli czuje taką potrzebę, powinna się sprawdzić. Aktorka wyznała, że daje córce wskazówki, ale w żaden sposób jej nie kontroluje. Uważa, że w macierzyństwie ważne jest, by dać dziecku możliwość popełniania błędów, by później przekuło to w sukces.

Maja Hirsch i Jacek Braciak nagle zakończyli związek

Para spotkała się na planie filmu w 2002 roku. Aktor miał być mentorem Hirsch, która dopiero stawiała pierwsze kroki w branży. Młoda kobieta od razu wpadła Braciakowi w oko. Oboje mieli za sobą trudne rozstania. Choć różniło ich prawie dziesięć lat, nie miało to wpływu na ich relację. Twierdzili, że najważniejsze jest dopasowanie charakterów i przeciwstawiali się stereotypom. Para nie udzielała się publicznie, zachowując prywatność. Nigdy nie chcieli wziąć ślubu, uznając to za zbędny papierek. Do ich nagłego rozstania doszło po dziesięciu latach, gdy Hirsch zagrała w serialu "Na krawędzi". Tam na planie spotkała byłego partnera, z którym grała parę kochanków. W 2015 roku aktorzy finalnie się rozeszli. Oboje do dziś milczą i nie mówią nic o swoim rozstaniu. Ze względu na córkę darzą się szacunkiem i pozostają w dobrych relacjach, a nawet spędzili wspólnie Wielkanoc.

Maja Hirsch i Jacek Braciak. Kapif