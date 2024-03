Zapomnijcie o "Lewej". Nowa WAG ma tak umięśniony brzuch, że można na nim coś zetrzeć

Agata Sieramska znana była wcześniej w sieci jako "Agatycze". Piękna 29-latka rozpalała zmysły jeszcze jak była z Michałem Łaszkiewiczem, szerszej publiczności znanym jako raper "W.E.N.A". W 2020 roku zaczęli być widywani rzadziej, aż w końcu się rozstali. Influencerka [Agata inspiruje setki tysięcy kobiet do ćwiczeń fizycznych i zdrowego stylu życia - red.] skupiła się na sobie i swojej karierze, a już niedługo później zjawił się on - być może nie cały na biało - Arkadiusz Milik. Para szybko zaskarbiła sobie sympatię internautów.

Zapomnijcie o "Lewej". Umięśniony brzuch nowej WAG. Można na nim coś zetrzeć

Partnerka napastnika Juventusu niedawno poszła na całość i zapozowała topless fotografowi Mironowi Chomackiemu la C-Heads Magazine. Sieramska na pierwszych kadrach, które ukazały się w sieci pozuje jedynie w mocno wyciętych majtkach. Zdjęcia są bardzo estetyczne i nie mają nic wspólnego z magazynami dla panów. Fit-influencerka górną część ciała przykryła rękoma. To, co widać na pierwszy rzut oka, to pięknie wyrzeźbiony brzuch. Z imponującego "kaloryfera" na brzuchu do tej pory słynęła Anna Lewandowska - partnerka Roberta Lewandowskiego. Trenerka nawet po dwóch ciążach może pochwalić się efektami zdrowego żywienia i treningów. Ale wygląda na to, że wyrosła jej konkurencja sporego kalibru. Należy jednak pamiętać, że obie panie z pewnością wyglądają idealnie dla swoich partnerów, a porównywanie ich nie ma najmniejszego sensu. W końcu każda kobieta jest piękna, bo piękno tkwi w różnorodności.

Arkadiusz Milik świętował 30. urodziny z ukochaną. "Miłość mojego życia"

Niedawno, bo 28 lutego Arkadiusz Milik świętował swoje 30. urodziny. Zdjęciami z tego wyjątkowego wydarzenia pochwalili się w sieci. Sieramska dedykowany piłkarzowi post podpisała: "Wszystkiego najlepszego dla miłości mojego życia. Happy 30th". Postawiła wówczas na długą, brązową sukienkę, w której wyglądała obłędnie. Milik z kolei ubrał się w niebieski, dopasowany garnitur w paski i białą koszulę. Para wyglądała jak z żurnala, a sportowcowi trudno się dziwić, że stracił głowę dla pięknej influencerki. Więcej zdjęć Agaty Sieramskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.