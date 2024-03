Trenerka fitness chętnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych. Anna Lewandowska zabrała na Instagramie prawie sześć milionów obserwatorów. I to właśnie fani na tej platformie mogli zobaczyć prezent, który "Lewa" otrzymała od męża.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek dostała prezent od Stanisława. Zaprojektował jej marynarkę w kwiaty

Anna Lewandowska pochwaliła się prezentem od męża na Dzień Kobiet

Lewandowska jest na co dzień bardzo aktywna w mediach. Stara się być w stałym kontakcie z obserwatorami. W 2022 roku wyprowadziła się z Niemiec do Hiszpanii ze względu na to, że Robert Lewandowski zaczął grać w klubie FC Barcelona. Nie sprawiło to jednak, że trenerka osiadła na laurach. Prężnie prowadzi kilka firm, m.in. kosmetyczną, z suplementami diety, ma własny catering czy aplikacją treningową i dietetyczną. Od jakiegoś czasu prowadzi treningi grupowe, a także organizuje obozy sportowe. Zabiegana "Lewa" na co dzień pokazuje swoje życie. Znajduje jednak czas dla rodziny, która jest dla nie najważniejsza. Robert Lewandowski postanowił zadbać o ukochaną i z okazji Dnia Kobiet zrobił żonie niespodziankę. Trenerka pochwaliła się na InstaStrories pięknym, czerwono-różowym bukietem. Lewandowska życzyła także "Szczęśliwego Dnia Kobiet" innym paniom.

Anna Lewandowska pochwaliła się prezentem. Podarunek od męża na dzień kobiet Fot. instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska kupiła sobie nowe auto. Warte jest naprawdę sporo

Choć na co dzień małżeństwo nie obnosi się ze swoim bogactwem, wielu interesuje, jak wyglądają ich finanse. Lewandowscy znajdują się od lat na liście Top 100 najbogatszych Polaków według magazynu "Forbes". Mają też kilka nieruchomości - w tym na Złotej 44 w Warszawie, gdzie na apartament mogą sobie pozwolić wyłącznie najzamożniejsi. Piłkarz lubi sportowe auta, a ostatnio najczęściej jeździł Audi - m.in. w modelach RS6, RS7, Q7. Według Onetu, zawodnik FC Barcelona ma w posiadaniu kilka modeli Mercedesa, Ferrari F12, Lamborghini Gallardo, Maserati GranTurismo, Porsche Cayenne GTS, Porsche 911 Speedster oraz Bentleya Continentala GT. Niedawno w mediach społecznościowych trenerki pojawiło się zdjęcie z czerwonym samochodem. To najnowszy model AMG 63 z 2024 roku. Ceny podobnego modelu samochodu zaczynają się od 540 tysięcy złotych.

Anna Lewandowska w spodenkach, które mają być hitem lata Anna Lewandowska w spodenkach, które mają być hitem lata//Screen: Instagram Anna Lewandowska