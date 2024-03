Mama Roberta Lewandowskiego jest już po ślubie? Wygadała się przypadkiem

Iwona Lewandowska straciła męża, ojca słynnego piłkarza, w 2005 roku. Mężczyzna zmarł w wyniku problemów zdrowotnych. Mama Roberta Lewandowskiego w rozmowie z "Vivą!" przyznała, że nie sądziła, iż jeszcze kiedyś poważnie się zakocha. "Bardziej niż miłością zajmowałam się wnukami i pracą – jako trener piłki siatkowej. I myślałam, że już tak pozostanie. Ale nagle pojawił się Jacek i zapukało do moich drzwi szczęście" - mówiła. Jacek, czyli Jacek Zwoniarski, to rzeźbiarz, który skradł serce Iwony Lewandowskiej.

Iwona Lewandowska i Jacek Zwoniarski wzięli ślub?

Na łamach "Vivy!" w 2023 roku Iwona Lewandowska i Jacek Zwoniarski opowiadali o historii swojego poznania. Spotkali się, gdy mama "Lewego" przyjechała z koleżankami do gospodarstwa turystycznego położonego w pobliżu Warszawy. Obydwoje zwrócili na siebie uwagę. Niedługo później Zwoniarski zadzwonił do Lewandowskiej i zaprosił ją na kawę. Od tego czasu są nierozłączni. W tym samym wywiadzie artysta wyznał, że ukochanej oświadczył się już po roku. "Po dwóch latach ponownie, już przy rodzinie" - dodał. Para jak na razie nie mówiła nic konkretnego o ślubnych planach, ale spekulacje wywołała rozmowa Iwony Lewandowskiej z Krzysztofem Korsakiem, która została opublikowana na Facebooku. Korsak skomplementował uśmiech mamy piłkarza, a ona w odpowiedzi zapytała go, czy chciałby porobić jakieś zdjęcia. "Na początku to będą takie sztywne. Na końcu to pewnie z przytulaniem by były" - odparł dziennikarz.

Gdybym była młodsza... Albo ty starszy. Bo przystojny to ty jesteś. Ale ja mam męża. Zazdrosny jest!

- odpowiedziała Iwona Lewandowska. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy oznacza to, że para faktycznie stanęła już na ślubnym kobiercu. Być może mama słynnego piłkarza po prostu nazywa w taki sposób swojego ukochanego.

To nie pierwsze spekulacje o ślubie Iwony Lewandowskiej

To zresztą nie pierwszy raz, gdy w mediach pojawiły się spekulacje o rzekomym ślubie Iwony Lewandowskiej. Na ten temat plotkowano już pod koniec ubiegłego roku, gdy fani na jej palcu dostrzegli obrączkę. "Fakt" zapytał o to przyjaciółkę Iwony Lewandowskiej, Mariolę Bojarską-Ferenc, ale zaprzeczyła ona pogłoskom o ślubie. "Nie, to nieprawda. Oni mają na głowie teraz inne rzeczy, ślubu jeszcze nie było, ale myślę że jeśli się odbędzie, to Iwonka sama się tym pochwali i nie trzeba będzie snuć domysłów" - wyjawiła.