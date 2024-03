Anna Powierza cieszy się w Polsce sporą rozpoznawalnością dzięki roli Czesi w serialu "Klan". Aktorstwo to jedno z jej wielu zainteresowań, do których zalicza się m.in. dbanie o zdrowie i odpowiednią dietę. Na ten temat Powierza napisała już trzy książki, a do ich stworzenia skłoniły ją jej własne doświadczenia. Jak opowiadała kilka lat temu na łamach mediów, wszystko zaczęło się od momentu, gdy urodziła córkę i nie była w stanie wrócić do wagi sprzed ciąży.

Anna Powierza choruje na insulinooporność

Anna Powierza w "Dzień dobry TVN" opowiadała, że przytyła w ciąży, jednak nie widziała w tym nic niewłaściwego. - Na początku jeszcze myślałam, że to jest okej, bo kobiety tyją w ciąży - mówiła. Zaniepokoiła się, gdy po porodzie stanęła na wagę. - Kiedy urodziłam, to ważyłam ponad 100 kilo - dodała. Aktorka przyznała, że po porodzie zaczęła się odchudzać tak, jak wydawało jej się, że powinna to robić.

Ograniczałam jedzenie pod kierunkiem dietetyka oraz uprawiałam sport pod okiem trenerów personalnych. Byłam prowadzona dobrze. Okazało się, że po roku zmagań schudłam kilogram

- mówiła w rozmowie z Polskim Radiem. Zaniepokojona tym faktem Powierza postanowiła skorzystać z pomocy lekarzy. Wtedy usłyszała, że cierpi na insulinooporność. - Okazało się, że to, że ja mam zły humor, stany depresyjne wiąże się z tą moją otyłością, bo to wszystko są cechy bardzo charakterystyczne insulinooporności, czyli choroby, z którą walczę od lat - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Anna Powierza na ściance. Fot. Kapif.pl

Anna Powierza schudła 30 kg

Anna Powierza dodała także, że całe życie wydawało jej się, że jest bardzo aktywna i zdrowo się odżywia, jednak okazało się, że ma na ten temat błędne wyobrażenie. W "Dzień dobry TVN" opowiadała, że dziś unika pieczywa, makaronu, kaszy i ziemniaków, za to stawia na warzywa i owoce. Oprócz tego biega, chodzi a siłownię, jeździ konno, a także pływa. Udało jej się schudnąć 30 kg. - To wszystko usiłuję upchać w tym jednym tygodniu, jak najczęściej się da, bo po prostu to lubię - mówiła. - Wystarczy 30 minut spaceru, przebieżki lekkiej, jazdy na rowerze czy pływania i już jesteśmy w domu - dodała aktorka.