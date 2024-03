Agnieszka Kaczorowska udzieliła ostatnio Plotkowi wywiadu, który odbił się szerokim echem w mediach. Mówiła wówczas o tym, że Tomasz Wygoda być może będzie fantastycznym jurorem, ale nie do końca powinien siedzieć w jury "Tańca z gwiazdami", ponieważ nie ma wiele wspólnego z tańcem towarzyskim. Teraz na jej zarzuty postanowiła odpowiedzieć Dagmara Kaźmierska.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Kaczorowskiej nie ma jury TzG? "Przeszłam wszystkie stany emocjonalne"

Dagmara Kaźmierska ostro odpowiedziała na zarzuty Kaczorowskiej. "Nie wiem, kim ona jest"

Dagmara Kaźmierska, która aktualnie jest jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami" nie ukrywała, że aktorka nie jest w zarządzie, więc nie jest decyzyjna. Jej zdaniem aktorka (a też utalentowana tancerka z najwyższą klasą taneczną S) nie powinna mówić, co jest dobre, a co nie. Dodała jednak, że jest to jej ocena i jej zdanie. Wbiła też szpilę Kaczorowskiej, twierdząc, że "nie wie, kim ona jest".

Za bardzo nie wiem, kim jest pani Agnieszka Kaczorowska. Każdy może wyrazić zdanie na temat tego, czy mu się podoba jury, czy nie, ale ta pani chyba nie jest w żadnym zarządzie ani nie jest jakimś ważnym decydentem, żeby mówiła, co jest dobre, a co nie. Jeśli ta pani się nie zgadza, to jak najbardziej jest to jej ocena i jej zdanie

- powiedziała Dagmara Kaźmierska portalowi Shownews.

Dagmara Kaźmierska o jurorach w "Tańcu z gwiazdami". Mimo niskiej punktacji chwali ich

Dagmara Kaźmierska tańczy w parze z Marcinem Hakielem, który powrócił po latach do programu. Celebryta ma też własną sieć szkół tańca. Niestety, nauka tańca wymaga czasu i mimo uwielbienia fanów, w pierwszym odcinku para dostała niskie notowania od jurorów, którzy dopatrzyli się niedoskonałości. To jednak nie zraziło "królowej życia" do posiadania o nich dobrego zdania. A więcej zdjęć Dagmary Kaźmierskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jakieś gremium osób zdecydowało o tym, że akurat ci ludzie, a nie inni muszą być w programie. Wierzyli w nich. Ten program nie był przygotowany na kolanie z dnia na dzień, więc uważam, że ten wybór był dobry

- zaznaczyła Kaźmierska.