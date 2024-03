Maryla Rodowicz jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek i od ponad 50 lat jest aktywna na scenie. Zawdzięczamy jej takie przeboje jak "Małgośka", "Niech żyje bal", Kolorowe jarmarki" czy "Sing Sing". Piosenkarka zasłynęła nie tylko wyjątkowym głosem, ale także ekscentrycznym stylem. W wywiadach podkreśla, że czuje się młodo i ma wiele planów na przyszłość. Co u niej słychać? W najnowszej rozmowie diwa polskiej sceny zdradziła, czym aktualnie zajmuje się jej córka. Jak się okazuje, nie poszła w ślady mamy i właśnie rozwija kolejną pasję.

Maryla Rodowicz doczekała się trójki dzieci, które nie poszły w ślady znanej mamy i na co dzień trzymają się z dala od blasku fleszy. Ze związku z Krzysztofem Jasińskim Rodowicz ma syna Jana i córkę Katarzynę. Najmłodszy syn artystki, Jędrzej, to owoc jej związku z Andrzejem Dużyńskim. Córka Maryli Rodowicz wybrała zupełnie inny zawód niż jej mama i jej największą pasją są konie. Na co dzień pracuje jako instruktorka naturalnego jeździectwa i behawiorystka. W najnowszym wywiadzie wokalistka opowiedziała o nowej pasji córki. Katarzyna Jasińska od niedawna zgłębia tajniki oddychania. Rodowicz przyznaje, że jej córka ma wiele talentów i trudno za nią nadążyć.

Ona ma tyle talentów, że już nie wiem, czy ona się czymś aktualnie zajmuje. Aktualnie jeździ na kursy oddychania. To jest taka magia. To jest szkoła Grofa, takiego Czecha. Umiejętność oddychania takiego, żeby wejść w głąb siebie, żeby wejść w swoje dzieciństwo i rozpracować swoje traumy. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym Kasia ujeżdża konie, a świetnie gotuje po mamie

- wyznała Rodowicz w rozmowie z "Faktem".

Czym jest metoda oddychania, której twórcą jest czeski psycholog Stanisław Grof? Jak czytamy na stronie serwisu poradnikzdrowie.pl oddychanie holotropowe to technika terapeutyczna pomagająca odzyskać spokój i wchodzić na odrębne stany świadomości i tym samym wcielać się w różne przedmioty i zwierzęta. Według Grofa dzięki tej metodzie można pozbyć się traum, nawet ze wczesnego dzieciństwa. Technika polega na głębokim i gwałtownym wdychaniu i wydychaniu powietrza. Wdechy i wydechy wykonuje się w pozycji leżącej i z zamkniętymi oczami.