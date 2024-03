Ralph Kaminski to jeden z bardziej cenionych polskich artystów młodego pokolenia. Piosenkarz słynie z poruszających tekstów, romantycznych aranżacji i oryginalnego wizerunku. Przez ostatnie lata prezentował fanom ciekawą fryzurę "na grzybka". Ostatnio przeszedł jednak niemałą metamorfozę.

Ralph Kamiński zmienił fryzurę. Jak prezentuje się w nowych włosach?

Wokalista pochwalił się zmianami w swoich mediach społecznościowych. Kamiński na zdjęciu ma... krótkie włosy. W takiej wersji można go pamiętać z 2016 roku, kiedy wydawał pierwszy album studyjny "Morze". Zmiana ewidentnie spodobała się fanom, ponieważ pod postem pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy. "Takiego cię najbardziej lubię", "Już mi się podoba", "Podkreśla twoje rysy twarzy", "Super fryzura" - pisali zachwyceni obserwatorzy.

Ralph Kamiński przez kilka lat nie pokazywał prawdziwych włosów. Nosił perukę

Ralph Kamiński swoją przygodę ze śpiewaniem zaczynał w "X Factorze" i "Szansie na sukces". Teraz może pochwalić się niemałym sukcesem – wydał już cztery albumy studyjne, a bilety na jego koncerty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Kilka lat temu dał się poznać jako blondyn z długimi włosami i grzywką. W takim wydaniu chętnie pokazywał się na festiwalach muzycznych i programach telewizyjnych. Przy okazji promocji płyty "Kora" przemienił się w mężczyznę z fryzurą na tzw. grzybka i to właśnie ona stała się jego znakiem rozpoznawczym. Na okładce płyty pojawił się jednak w ostrzyżonych na krótko kosmykach. Szybko na jaw wyszło, że artysta, zamiast niszczyć swoje własne włosy przez farbowanie i stylizację, stawia na bardziej zachowawczy krok i podobnie jak gwiazdy z Zachodu, wybiera peruki. Bez niej pokazywał się do tej pory niezwykle rzadko. Fani mogą pamiętać go w naturalnych włosach, zaczesanych na gładko do tyłu w 2021 roku. Zaprezentował się w takim wydaniu w studiu TVN. Przy okazji postawił na stonowaną stylizację, co wprawiło fanów w osłupienie. Więcej zdjęć Ralpha Kamińskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.