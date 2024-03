Justyna Majkowska ogłasza start w wyborach. Związała się z jedną z partii

Justyna Majkowska zdobyła ogromną rozpoznawalność jako wokalistka Ich Troje. I choć z grupą związana była jedynie przez trzy lata, to właśnie w tym okresie zespół Michała Wiśniewskiego odnosił największe sukcesy. Po odejściu z Ich Troje Majkowska nadal zajmowała się muzyką jako solistka, ale artystyczna kariera zeszła na dalszy plan. Dziś pracuje jako pedagożka, a także stara się o urząd radnej powiatu zduńskowolskiego.

Justyna Majkowska chce zostać radną. Już wcześniej miała styczność z polityką

Decyzję o kandydowaniu w wyborach samorządowych Justyna Majkowska ogłosiła na Facebooku. Przekazała, że startuje z listy Koalicji Obywatelskiej. W rozmowie z Plejadą ujawniła, że stanowisko radnej w rodzinnym powiecie zajmowała już dekadę temu. "W tym roku zaproponowano mi kandydowanie, a ponieważ mam parę rzeczy, które chciałabym 'przepchnąć', to postanowiłam się zgodzić - choć jest mi nie po drodze z tym, bo nie mam na to czasu. Zależy mi na tym mieście. Mieszkam tu, mam dom, tu też moje dzieci chodzą do szkoły - jestem uwiązana, aby żyć w tym miejscu na przynajmniej kilkanaście lat" - powiedziała, uzasadniając swoją decyzję.

Zawsze robiłam swoje, zawsze robiłam to, co uważałam za stosowne. Ludzie, którzy piszą i gratulują, to dopiero teraz się o tym dowiedzieli. Część z tych osób może widziała moje działania kiedyś albo czuje charyzmę

- dodała.

Jak potoczyły się losy Justyny Majkowskiej po odejściu z Ich Troje?

Po odejściu z grupy Michała Wiśniewskiego Justyna Majkowska w sporym odstępie czasu wydała dwa solowe albumy. W maju ubiegłego roku w "Dzień dobry TVN" opowiadała, że do współpracy zaprosił ją znajomy muzyk, dzięki czemu zgodziła się podjąć pracę nad kolejną płytą. Justyna Majkowska z wykształcenia jest jednak pedagożką i na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi w szkole specjalnej. Jak podkreśla, to jest jej prawdziwa pasja. Była wokalistka Ich Troje w 2005 roku wyszła za mąż i doczekała się trójki dzieci. Wraz z rodziną mieszka w swoim rodzinnym mieście, Zduńskiej Woli.