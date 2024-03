Katarzyna Dowbor była gospodynią programu "Nasz nowy dom" przez dziesięć lat. Po objęciu posady dyrektora programowego przez Edwarda Miszczaka prezenterka została zwolniona z Polsatu. Zastąpiła ją Elżbieta Romanowska. Ekipa remontowego show pozostała jednak ta sama. Kierownik budowy Wiesław Nowobilski udzielił ostatnio wywiadu Plejadzie. Ekspert od remontów zdradził, czy tęskni za dawną koleżanką z programu.

Wiesław Nowobilski szczerze o Katarzynie Dowbor. "To nie jest tak, że się pstryknie palcem"

Wiesław Nowobilski pracował z Katarzyną Dowbor przy realizacji programu "Nasz nowy dom" niemal osiem lat. Razem udało im się odmienić życie kilkuset potrzebujących rodzin. W rozmowie z portalem Plejada kierownik budowy zdradził, czy członkom ekipy brakuje obecności prezenterki na planie.

Oczywiście, że tęsknimy za Kasią, bo z Kasią ja się znam prawie osiem lat, także to jest kawał czasu, to nie jest tak, że się pstryknie palcem i po prostu zapomina się o kimś - wyznał.

Dodał jednak, że z Elżbietą Romanowską również świetnie się dogadują. Nowobilski nawiązał również do powrotu Katarzyny Dowbor do TVP. Dziennikarka jakiś czas temu została nową prowadzącą "Pytania na śniadanie". - Ale to nie zmienia faktu, że teraz jest Ela, a Kasia widzę, że się sprawdza w innym programie, w każdej roli się sprawdzi. To jest wspaniała osoba i życzę jej wszystkiego dobrego - podsumował kierownik budowy.

"Nasz nowy dom". Niespodziewane zmiany w ramówce. "To nowe wyzwanie"

Program "Nasz nowy dom" powrócił na antenę w środę 6 marca. W wiosennej ramówce na widzów czeka niespodzianka. Remontowy show będzie bowiem emitowany dwa razy w tygodniu. "Ekipa programu wyremontuje dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na nowe lepsze życie. Wiosenny 22. sezon składa się z 24 odcinków, a każdy z nich to nowe wyzwanie i niezapomniana historia, którą jest pisana razem z bohaterami. Pełen pozytywnych zmian i nadziei "Nasz nowy dom" od 6 marca w środę i czwartek o godz. 20.05 w Polsacie" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi programu.

